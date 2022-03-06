اليوم آخر موعد للتقديم على فرص تدريب للعمل بالخارج.. اعرف الشروط والخطوات

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال الأيام الماضية، عن توفير 40 فرصة تدريب للعمل بألمانيا، وذلك لـ40 من الفنيين المتخصصين في مجاليّ الكهرباء والمعادن، في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي «من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا THAMM».

ونوهت وزارة الهجرة، في بيان لها، على أنه يتم النظر فقط في الطلبات الكاملة المستوفاة للمعايير والمرسلة بحلول الموعد النهائي 6 مارس المقبل.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة حول 40 فرصة تدريب للعمل بألمانيا، لما صدر عن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان لها.

التفاصيل الكاملة حول 40 فرصة تدريب للعمل بألمانيا

1- المستندات المطلوبة

- صورة من شهادة أو شهادات المدرسة/ المعهد الفني.

- للذكور: دليل على الإعفاء أو استكمال الالتزام العسكري.

- سيرة ذاتية كاملة وفقا للنموذج المرفق باللغة الإنجليزية في صيغة WORD.

- نسخة من شهادة خبرة واحدة على الأقل توضح خبرة من الخبرات المهنية المذكورة في السيرة الذاتية.

- صورة من صفحة جواز السفر أو البطاقة القومية السارية.

2- خطوات التقديم

- يتم إرسال نسخة إلكترونية من الاستمارة والمستندات المطلوبة، إذ يمكن للمرشحين الراغبين في التقديم لهذه الفرصة، والتي تأتي ضمن وظائف المركز الألمانى، القيام بذلك عن طريق ملء هذه الاستمارة، التي توضح الفئات المطلوبة والوصف الوظيفي بالتفصيل، ونموذج السيرة الذاتية.

- يجب إرسال البيانات قبل حلول الموعد النهائي لتقديم الطلبات، إلى وزارة الهجرة على البريد الإلكتروني:

THAMM@emigration.gov.eg.

3- شروط التقديم

- يشترط أن يتراوح عمر المتقدم من 21 حتى 39 عاما.

- يشترط أن يكون المتقدم لفرص العمل، متخصصا في أحد المجالات المعلن عنها.

- يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على الأقل على دبلوم فني في مجال التخصص المرغوب العمل به في ألمانيا.

- يشترط أن يكون المتقدم لديه خبرة مهنية لا تقل عن سنتين في نفس مجال الدراسة والتخصص.

- يشترط أن يكون المتقدم لديه المعرفة الجيدة باللغة الإنجليزية.

- يشترط أن يكون المتقدم مقيما في جمهورية مصر العربية.

- يشترط أن يكون المتقدم لفرص العمل يحمل الجنسية المصرية.

- يشترط أن يكون المتقدم يبحث عن عمل.