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محمود مسلم

سقوط «حرامية التكاتك والدراجات النارية» في الدقهلية: «سرقة على غفلة»

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الوطن
12:51 م | السبت 05 مارس 2022
مرتكبي الواقعة

مرتكبي الواقعة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة تمى الأمديد بمديرية أمن الدقهلية من سائق توك توك مقيم بدائرة المركز باكتشافه سرقة مركبة التوك توك الخاصة به حال توقفها أمام مسكنه.

تمّ تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة الدقهلية، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقة بدوائر مراكز شرطة «محلة دمنة، وبني عبيد، والمطرية، السنبلاوين، وميت سلسيل، ودكرنس، والمنصورة» وأضافوا بتصرفهم في المسروقات ببيعها لاثنين من عملائهما سيئ النية مقيمان بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية -تم ضبطهما، وأرشدا عن المسروقات (8 دراجات نارية)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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