ضبط وإعدام 3738 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، في بيان لها، اليوم الجمعة، عن ضبط وإعدام 3 آلاف طن و738 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 29 محضر جنحة صحية عدم حمل شهادات صحية وعدم استيفاء للاشتراطات الصحية في سمنود.

محارية الغش التجاري

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن المديرية تعمل دائما على محاربة الغش التجاري، من خلال حملات تفتيشية مفاجئة على المحلات التجارية، وهناك توجيهات وتعليمات بتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، تنفيذا لتعليمات وزير الصحة السكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

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وأضاف «حميدة»، أن المديرية تكثف من جهودها بالتنسيق مع مباحث ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، لضبط السلع الغذائية الفاسدة وردع ومحاربة الغش التجاري، مؤكدا على استمرار الحملات الدورية المكثفة التي تشنها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية، حرصا من مديرية الصحة على صحة وسلامة المواطنين وضمان حصولهم على غذاء آمن وصحي.

إعدام 3738 طن أغذية فاسدة

من جانبه، ذكر أشرف فرحات مراقب عام الأغذية في مديرية الصحة بالغربية، أنه تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية ضمن حملة مكبرة شنتها الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مديرية الصحة على مدينتي سمنود وقطور، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، موضحا أن الحملة أسفرت عن ضبط وإعدام 3 آلاف طن و738 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 18 محضر جنحة صحية وعدم حمل شهادات صحية، و11 محضر جنحة صحية عدم استيفاء للاشتراطات الصحية بنطاق مركز سمنود.

وأشار «فرحات»، إلى إعدام المواد الغذائية المضبوطة كونها غير صالحة للاستخدام الآدمي، بعد تشكيل لجنة مكبرة بمعرفة الدكتور محمد شكر مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة فاطمة يوسف مدير مراقبة الأغذية، بهدف ضبط سوق الغذاء والمصانع والمعامل بنطاق مدن ومراكز المحافظة، مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.