الحماية المدنية تنقذ فتاة سقطت من أعلى سور كورنيش البحر بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ وزارة الداخلية، إنقاذ فتاة سقطت من أعلى أحد الأسوار في محافظة الإسكندرية، وجرى نقلها إلى المستشفى.

تلقى قسم شرطة باب شرقي بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا بسقوط إحدى الفتيات خلف سور كورنيش البحر بدائرة القسم.

قوات الحماية المدنية تنقذ الفتاة

انتقلت قوات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، لمحل البلاغ وتم استخراج الفتاة المشار إليها، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، مصابة باشتباه كسر بالجسم، على إثر سقوطها من أعلى السور المشار إليه، وعدم تمكنها من الخروج من مكان السقوط لارتفاع السور.

الأم تروي تفاصيل الواقعة

وتم نقل الفتاة إلى أحد المستشفيات؛ لتلقي الرعاية الصحية اللازمة لها، وبسؤال والدتها ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، قررت أنه أثناء جلوس نجلتها أعلى السور المشار إليه أصيبت بدوار؛ مما أدى لاختلال توازنها وسقوطها خلف السور وحدوث إصابتها المنوه عنها.