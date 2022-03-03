الإسكان: نستهدف كل الشرائح.. و«سكن مصر» يخدم 4300 أسرة

تحدث الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية للشؤون الفنية، عن مشروع سكن مصر، موضحًا أنها مبادرة إسكان متوسط، وهناك مشروع دار مصر وجنة مصر أيضا اللذين يمثلان الإسكان المتوسط أيضا.

وأضاف إبراهيم في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية، «بالنسبة لـ177 عمارة في أكتوبر الجديدة ضمن مشروع سكن مصر فإنها تخدم ما يقرب من 4300 أسرة، وكل مشروع من هذه المشروعات متكامل، أي أن الوحدة تكون كاملة التشطيب والبنية الأساسية من مياه وكهرباء وغاز وغيرها من الخدمات».

وتابع مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، «هناك خدمات أيضا للمنطقة السكنية مثل السوق التجاري والحضانة والمدرسة والمسجد والكنيسة، وطبقا لتوجيهات الرئيس السيسي، فإننا عندما نقارب مستوى الإسكان الذي ينفذ الآن بما كان ينفذ من قبل فإننا سنجد زيادة كبيرة في جودة الحياة، مثل التشطيب بالكامل والفراغات الخارجية والمناطق المفتوحة، إذ أن جميع المناطق السكنية التي تنفذ تحتوي على مساحات مناسبة من المناطق الخضراء التي نفتقدها في المدن المصرية، بالإضافة إلى تجهيزات أخرى مثل الملاعب وغيرها».

مشروعات الأمس امتدادا للافتتاحات الماضية

وذكر الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أنّ المشروعات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأربعاء، تعتبر امتدادا للافتتاحات التي تمت في المرحلة السابقة، موضحًا أن المشروعات السكنية التي تقوم بها الدولة متنوعة ما بين الإسكان الاجتماعي والمتوسط وفوق المتوسط لتلبية الطلبات المختلفة للمجتمع المصري.

الدولة تهتم بكل الفئات

وأضاف: «في الفترات السابقة كانت الدولة تهتم بالفئات غير القادرة لكنها تساعد الفئات الأخرى، وبالأمس تم افتتاح جزء من مشروعات الإسكان الاجتماعي وهناك مشروع سكن مصر ومشروع جنة الذي تفقده الرئيس السيسي بالأمس».

وتابع مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أن المشروعات التي تم افتتاحها بالأمس في نطاق غرب القاهرة في مدن أكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر عددها ما يقرب من 50 ألف وحدة، وهي تمثل جزءًا مما تقوم به الدولة على مستوى المحافظات المختلفة، وأكبر دليل على ذلك أن شهر ديسمبر الماضي شهد افتتاح عدد من المشروعات في نطاق صعيد مصر مثل أسيوط وأسوان وقنا.