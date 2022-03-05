إصابة شخصين في مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم؛ جراء وقوع مشاجرة بسبب خلافات على الجِيرة بقرية أبو الخاوي التابعة لمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة.

مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة

في البداية تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد باستقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة، وجارٍ عمل فحوصات طبية، وتحرير محضر بالواقعة.

وتبين إصابة كل من «محمود ص . ط» 19 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر باليد اليسري، و«مؤمن. ص.ط» 24 سنة.

وجري نقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

كان مركز رشيد بمحافظة البحيرة قد شهد الشهر الماضي مشاجرة أدت إلى إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.