تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل ابن زوجته أثناء مشاجرة بالشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق، في محافظة الشرقية، في جلستها منذ قليل، تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل ابن زوجته، أثناء محاولته الدفاع عن والدته خلال مشاجرة بين الزوجين، إلى جلسة 27 مارس.

عقدت المحكمة جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين وليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.

أمن الشرقية يتلقى بلاغاً بقتل طفل على يد زوج والدته

تعود أحداث القضية رقم 18725 لينة 2021 جنايات ثاني الزقازيق والمقيدة برقم 3996 لسنة 2021 جنايات كلي الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية بلاغاً باتهام «محمود ر. ع.»، 36 سنة، عامل مقيم بمدينة الزقازيق، بقتل المجني عليه الطفل «مصطفى ط. أ.»، 14 سنة، ابن زوجته، خلال مشاجرة معها، حيث تدخل المجني عليه للدفاع عن والدته، فقام المتهم بطعنه بسلاح أبيض، مما أدى إلى وفاته في الحال متأثراً بإصابته بطعنة نافذة في الصدر.

القبض على المتهم وإحالته لمحكمة الجنايات

وانتقلت قوة ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج والدة المجني عليه عرفياً، عامل، حيث وقعت مشاجرة بين المتهم وزوجته، فيما تدخل ابنها للدفاع عنها، فقام المتهم بالتعدي عليه وسدد له طعنة نافذة في الصدر، باستخدام سلاح أبيض، مما أدى إلى وفاته، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، حيث تم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة، ثم صرحت بالدفن، كما أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أمرت بإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.