القوات الروسية تتجه نحو محطة «كانيف» للطاقة الكهرومائية جنوب «كييف»

أعلنت «هيئة الأركان الأوكرانية»، أن القوات الروسية تتجه نحو «محطة كانيف» للطاقة الكهرومائية جنوب عاصمة البلاد «كييف»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن الحلفاء يبحثون تأمين خليفة للرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي في حال قتله، فيما أوضح مستشار لـ الرئيس الأوكراني، أن «كييف» تفكر بإقامة معسكرات لاستيعاب العدد الكبير من الأسرى الروس.

من جانبه، أكدت السلطات الأوكرانية معلومات عن مقتل أحد أعضاء فريق التفاوض الأوكراني مع روسيا، وقالت، أمس السبت في بيان، إن 3 من موظفيها قتلوا بينهم أحد أعضاء فريق التفاوض، متهمة موسكو بقتله.

واعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، نجاح بلاده في صد هجمات القوات الروسية حتى الآن، مشيرا إلى أن المساهمات المالية الغربية ما زالت غير كافية. وقال وزير الخارجية الأوكراني إنه طلب من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن مقاتلات وأنظمة دفاع جوي.

«كييف» تطلب من «صندوق النقد» تمويل طارئ بـ 1.4 مليار دولار

اقتصاديا، أعلن «صندوق النقد الدولي»، أن أوكرانيا طلبت تمويلا طارئا بقيمة 1.4 مليار دولار، وقال الصندوق، إن الحرب في أوكرانيا سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي.

بدورها، أوضحت شركة «ماستركارد»، أنه شبكتها لن تدعم البطاقات الصادرة من بنوك روسية، فيما أعربت شركة «فيزا»، عن أسفها لتأثير تعليق الخدمة في روسيا على الزملاء والعملاء.

وأوضحت «فيزا»، أن الشركة مضطرة لاتخاذ إجراء في أعقاب العملية العسكرية الروسية غير المبرر لـ أوكرانيا، مضيفة أنه في غضون أيام لن تسري جميع المعاملات بالبطاقات الصادرة داخل روسيا.

بايدن يعمل مع الكونجرس لضمان تمويل إضافي لـ أوكرانيا

وأعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن الرئيس جو بايدن يعمل مع الكونجرس لضمان تمويل إضافي لـ أوكرانيا، مضيفا أن رئيس البلاد رحب بقرار «فيزا» و«ماستركارد» بتعليق عملياتهما في روسيا.

وتابع «البيت الأبيض» قائلا إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سلط الضوء على الإجراءات المستمرة ضد روسيا خلال مكالمة مع نظيره الأوكراني فولديمير زيلينسكي.