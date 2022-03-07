حكاية سد وضع نهاية لرحلة النيل إلى البحر المتوسط: 25 عاما لا يلتقيان

تعد مدينة رأس البر أحد أبرز المصايف التي يقبل عليها المصريون في فصل الصيف للاستجمام، حيث مناخها المعتدل تخطيطها العمراني الذي تتخله حدائق ومتنزهات، وتجذب منطقة اللسان آلاف المواطنين لمشاهدة نقطة إلتقاء النيل بالبحر المتوسط، التي تتحقق فيها آية الله فى كتابه «مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان».

لكن ما لا يعرفه زوار مدينة رأس البر أن مياه النيل العذبة لم تعد تلتقى مع مياه البحر المالحة منذ ربع قرن وتحديدا فى عام 1988 عندما تم الانتهاء من بناء سد ومفيض هويس دمياط، لضمان عدم إختلاط مياه البحر بالمياه العذبة فى فرع دمياط، والاستفادة بالقنطرة كمفيض لصرف أى مياه زائدة وضمان نقاء مياه الشرب، وذلك بحسب المهندس نادى سمير، وكيل وزارة الري بدمياط وبورسعيد.

سد ومفيض هويس دمياط

ويقول «نادي» لـ«الوطن»، إن مشروع سد ومفيض هويس دمياط استغرق إنشاءه 43 شهرا بتكلفة وصلت الى 14 مليون جنيه فى منتصف الثمانينيات، واستخدم فى بناؤه الطرق الحديثة فى تشغيل بوابات المفيض وبوابات الهويس كهربائيا، وجاء تنفيذ المشروع على أكمل وجه بما يحقق كافة الأغراض المطلوبة، وفى مقدمتها تغذية ترعة السلام بمياه النيل لري نحو 600 ألف فدان، وكذلك تحويل فرع دمياط إلى مجرى ملاحي من الدرجة الأولى وربط ميناء دمياط الذى يقع بالبر الغربي بالطرق الرئيسية فى البر الشرقي ومنع تداخل مياه البحر بالمياه العذبة فى فرع دمياط وإمكانية تغيير مياه الفرع.

وأوضح وكيل وزارة الري، أن سد ومفيض هويس دمياط تم إنشاءه عند الكيلو 222.5 على فرع النيل بدمياط، وعلى بعد حوالى 12 كيلو متر من مصب النيل بالبحر المتوسط عند مدينة رأس البر، وعلى مسافة 2 كيلو متر جنوب مدينة دمياط.

سد دمياط هدفه حجز المياه

وأكد أن مشروع سد ومفيض هويس دمياط، يهدف إلى تقوية وتدعيم السد القديم لحجز المياه وذلك بزيادة منسوبه 5 امتار فوق سطح البحر، كما تضمن المشروع إنشاء قنطرة من 5 فتحات بعرض 5.25 مترا للفتحة، تسمح الفتحة الواحدة بتصريف 4 ملايين متر مكعب بإجمالى 20 متر مكعب يوميا مع تشغيل البوابات الكهربائية لصرف أية مياه زائدة بالفرع، كذلك إنشاء هويس بطول 150 مترا وعرض 17 مترا يسمح بمرور الملاحة بفرع دمياط، وكذلك إنشاء طريق رئيسى فوق الهويس والقنطرة بعرض 12 مترا وحمولة 70 طنا، وإنشاء مقر للتحكم المركزى وتشغيل إدارة بوابات الهويس والقنطرة كهربائيا وكذلك مبنى إدارى للعاملين وورشة للصيانة.