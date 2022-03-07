«شوقي»: لو أنا طالب عاوز يتعلم هتكسف اسأل «الامتحان فيه مقالي ولا لأ؟»

تحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أن الوزارة ستحدد ما إذا كانت ستُعقد بنظام إلكتروني أم ورقي.

وأضاف «شوقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» على قناة MBC مصر: «ميفرقش مع الطالب في حاجة، طالما السؤال اللي بذاكره مش هيتغير، وبالتالي مفيش حاجة هتعطلنا، وسر الدوشة هو الامتحان إلكتروني ولا ورقي، عشان يعرفوا إذا كانت الأسئلة مقالية ولا لأ».

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «بنتسأل بشكل مباشر، فيه أسئلة مقالية ولا لأ، وده سؤال أنا أتكسف أسأله لو أنا طالب عاوز أتعلم.. يا جماعة التعليم مش كده».

شكوى من أساتذة جامعيين

وأكد «شوقي»، أن التعليم هو تشجيع الطلاب والتلاميذ على التعلم، مردفًا: «وفي الجامعة بعض الأساتذة بيشتكوا لنا إن بسبب عدم وجود أسئلة مقالية في آخر 3 سنين، الدفعات مبتعرفش تكتب وتعبر».

وأوضح وزير التربية والتعليم: «للأسف.. الكثير من أولياء الأمور بيقولوا بطلنا ندرب أولادنا على المقالي، كما لو كان الهدف من التعليم هو الامتحان فقط».

نصيحة لطلاب الثانوية العامة

ووجه الدكتور طارق شوقي نصيحة لطلاب الثانوية العامة، قال فيها: «ذاكروا كل أنواع الأسئلة، وابتعدوا عن سؤال الامتحان فيه مقالي ولا لأ؟، واللي يجيله سؤال يحله، ومش لازم الوزارة تديك شكل الامتحان أو عدد الأسئلة، عمرنا ما حد قالنا الكلام ده في العالم كله».