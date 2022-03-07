افتتاح النسخة الرابعة من نموذج محاكاة الجامعة المصرية بجنوب الوادي

افتتح الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فعاليات النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي نموذج محاكاة الجامعة المصرية والمُقدم لشباب أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات جامعة جنوب الوادي.

وحضر الافتتاح الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نجوى الهواري المنسق العام لبرنامج المحاكاة.

غرباوي: البرامج التدريبية يجب أن تخاطب الشباب

وأكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، أهمية تلك النوعية من البرامج التدريبية التي تخاطب فئة الشباب، وذلك تماشياً مع التوجه العام للدولة المصرية وقيادتها السياسية في ضرورة رفع الوعى وإكساب مهارات القيادة والإدارة للشباب الذى يمثل مستقبل أي مؤسسة.

فيما أشارت الدكتورة نجوى الهواري، المنسق العام لنموذج المحاكاة، أن التدريب يُقدم للمشاركين حزمة مكثفة من علوم الإدارة والقيادة والأمن القومى والتخطيط الاستراتيجي والمهارات الشخصية وورش العمل، التي يقدمها كوكبه من الأساتذة المحاضرين من داخل وخارج الجامعة؛ وذلك لتكوين وبناء صف ثاني من الكوادر القيادية الشبابية من أبناء الجامعة القادرة على فهم وتطبيق تلك المهارات.

وبدأت فعاليات النسخة الرابعة اليوم بأولى محاضراتها والتي قدمها الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، ويستمر لمدة خمسة عشر يوماً تنتهى بيوم ختامي يقدم فيه المشتركين رؤيتهم ومقترحاتهم لتنمية قطاعات الجامعة المصرية، وفقاً لما تم دراسته بالتدريب.

يُذكر أن نموذج محاكاة الجامعة المصرية تم تنفيذه في ثلاث نسخ سابقة بين أعوام 2017، و2018، و2019، إذ تخرج منها أكثر من 70 من شباب أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة.