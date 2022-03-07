التصريح بدفن شقيقين لقيا مصرعهما داخل بئر صرف صحي بمنزلهما في قنا

قررت جهة التحقيق في مركز قوص جنوب محافظة قنا، صباح اليوم، الموافقة على دفن جثتي شقيقين لقيا مصرعهما داخل حفرة صرف صحي خاصة بمنزلهما بقرية العليقات في قوص.

معاينة جهات التحقيق للصرف الصحي

وكانت جهة التحقيق انتقلت إلى منزل شقيقين لمعاينة غرفة الصرف الصحي، وأمرت بانتداب رجال المعمل الجنائي لفحص مسرح الحادث، وأمرت بسرعة إجراء التحريات عن الحادث وملابساته، واستمعت بشكل مبدئي للشهود من أقارب الشقيقين والجيران.

وكانت قرية العليقات بمركز قوص، شهدت مصرع شقيقين في بئر صرف صحي، أثناء القيام بأعمال حفر للبئر داخل لمنزلهما.

وكان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة قوص، يفيد بمصرع رشاد محمد سعيد حسين أمين شرطة، وشقيقه سعد، سائق، أثناء حفرهم بئر صرف صحي داخل منزلهم بقرية العليقات.

نقل الجثتين إلى المشرحة

وتم نقل جثتي الشقيقين بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى قفط التعليمي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.