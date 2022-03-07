إصابة 6 أفراد في مشاجرة بين عائلتين.. وأمن قنا يمنع تفاقم الخلافات

سيطرت الأجهزة الأمنية في قنا، على مشاجرة بين عائلتين في قوص، بعد إصابة 6 أشخاص بقرية المخزن، مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

إصابة 6 أفراد في مشاجرة بين عائلتين

وتلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا من النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بوجود مشاجرة بنجع معوض في قرية المخزن بقوص.

ودفعت هيئة إسعاف قنا بسياراتها إلى مكان المشاجرة، التي أسفرت عن إصابة 6 أشخاص، وتم السيطرة على المشاجرة، وجاري تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمين وكشف ملابسات الواقعة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات

كما فرضت الأجهزة الأمنية كردون أمني بين طرفي المشاجرة، وجاري ضبط المتهمين، لمنع تفاقم الخلافات بين العائلتين.