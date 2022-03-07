حقيقة طلاق دنيا عبد العزيز.. مصدر مقرب من الفنانة يكشف التفاصيل

حقيقة طلاق دنيا عبد العزيز، جملة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية، خلال الساعات الماضية، تفيد بانفصال الفنانة عن المهندس مصطفى كامل، بعد أيام قليلة من عقد قرانهما داخل أحد الأماكن بمنطقة المقطم.

وكشف مصدر مقرب لدنيا عبد العزيز في تصريح خاص لـ«الوطن» عن حقيقة طلاق دنيا عبد العزيز، مؤكدًا أن الخبر عارٍ تمامًا من الصحة، وأنها تسعد لحفل زفافها الثالث بعد العيد.

مصدر يكشف حقيقة طلاق دنيا عبد العزيز

كما أكد المصدر أنه من الصعب انفصال دنيا عبد العزيز عن زوجها، لوجود علاقة صداقة متينة بينهما تعود إلى 12 عامًا.

وشهد حفلا الزفاف الأول والثاني لدنيا عبدالعزيز، حضور كوكبة من النجوم لمشاركتها فرحتها، أبرزهم ميرفت أمين، دنيا سمير غانم، إلهام شاهين، محمود حميدة، عمرو عبدالجليل، نضال الشافعي، لقاء سويدان، مريهان حسين، دينا فؤاد، الراقصة دينا، المخرج محمد عبدالعزيز وآخرون.

دنيا عبد العزيز تواصل تصوير مسلسل «ملف سري»

وفي سياق مختلف، تواصل دنيا عبد العزيز تصوير مشاهدها في مسلسل «ملف سري»، المقرر عرضه في السباق الرمضاني علي شاشة قناة «dmc»، من بطولة هاني سلامة، محسن محيي الدين، ماجد المصري، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، إدوارد، مادلين مطر، نضال الشافعي، صبا الرافعي، كارولين عزمي، شيرين، إيمان سلامة، ومن تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسين البلاسي.

وتدور أحداث المسلسل في أجواء غامضة حول انتشار عمليات سرقة وفساد من عائلة «المالكي»، التي تعمل في مجال الاقتصاد بالسوق المصرية، إذ تجري إحالتهم للمحكمة التي يترأسها المستشار يحيي عز الدين القاضي، المعروف بالنزاهة والشرف، لتقع مواجهات بينهما بعد رفضه تهديداتهم، ليقوموا بقتل خطيبته، ومن هنا يبدأ الصراع بينهما، لتتوالى الأحداث في أجواء من الأكشن والإثارة والتشويق.