انطلاق مشروع التطوير التكنولوجي للمدارس الرسمية بالسويس

أكد الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، أن الدولة تعطي التعليم أولوية في الرعاية والاهتمام، مشيراً إلى أن مشروع تطوير المدارس الرسمية دلالة على الرغبة الأكيدة من القيادة السياسية بدعم العملية التعليمية الكاملة، وكذلك البدنية والرياضية للطلاب، حيث يتضمن المشروع الخاص بالتطوير التكنولوجي للمدارس تجهيز المدارس رياضياً، بما يتواكب مع المواصفات العالمية، لافتاً إلى أنه في إطار التعاون مع الشباب والرياضة، سوف يتم متابعة تلك المواصفات من الناحية الرياضية والفنية.

المدرسة الفرنسية بداية الانطلاق

واستقبل وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، ووكيل المديرية، ياسر عمارة، اليوم الاثنين، نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، الدكتور أحمد ضاهر، والوفد المرافق له، في مدرسة اللغات الفرنسية، لمتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدرسة، كون أنها أول مدرسة مستهدفة من مشروع التطوير التكنولوجي، الذي تقوم به شركة «أبناء سيناء» للإنشاءات على مستوى الجمهورية، بناءً على توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.

18 مدرسة في طريق التطوير عملياً ورياضياً

ومن المستهدف أن يتم تطوير 18 مدرسة بمحافظة السويس، ضمن مشروع التطوير التكنولوجي، ويتم داخل المدرسة رفع كفاءة البنية الرياضية، وتجليد واجهات المباني من الخارج، ورفع البنية التحتية لدورات المياه، ودعم الفصول بسبورات ذكية، وتأهيل وتسوية الفناء المدرسي، وتركيب خلايا ضوئية، وذلك ضمن خطة الدولة للاهتمام بالمنظومة التعليمية والتحول الرقمي.

وفي نهاية الجولة، قدم «الفولي» الشكر للدكتور أحمد ضاهر، الذي خص محافظة السويس بزيارته اليوم، في بداية العمل بالمدرسة الفرنسية كأول مدرسة رائدة، تتلوها عدة مدارس أخرى، لتشمل أعمال التطوير جميع المدارس الرسمية بالسويس.