ضعف مياه الشرب بمنية النصر في الدقهلية يومي الثلاثاء والخميس

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية قيامها بأعمال تطهير المروقات 1 و 2 بمرفق مياه منية النصر، طبقاً لخطة الصيانة الدورية، وذلك يومي الثلاثاء والخميس المقبلين، لمدة 5 ساعات، بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا، ما سيؤدي إلى ضعف ضغوط مياه الشرب عن منية النصر بالكامل.

تطهير مروقات مياه الشرب في منية النصر

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان صحفي، أن أعمال تطهير المروقات سيستغرق 5 ساعات، وهو ما يتسبب في ضعف مياه الشرب عن مركز منية النصر.

وأهابت شركة مياه الدقهلية المواطنين قاطني القري والمدن وكافة الأماكن المتأثرة بضعف ضغوط مياه الشرب ‏وكذا ‏الوحدات المحلية، والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب ‏خلال ‏فترة الأعمال.‏

الانتهاء من تنفيذ الخطوط الجديدة في المنصورة

من جهة أخرى، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ انتهاء تنفيذ خطوط مياه الشرب الجديدة من مادة «UPVC» بشارع عبد السلام عارف، بمدينة المنصورة، وقد تم إدخال تلك الخطوط بالخدمة بالفعل بداية من منطقة دوران المجزر، وحتى إشارة المرور في شارع سامية الجمل.

وناشدت الشركة أصحاب العقارات، والأبراج، والمنشآت الواقعة في منطقة دوران المجزر، وحتى إشارة المرور في شارع سامية الجمل، سرعة التوجه لمنطقة مياه الشرب والصرف الصحي بحي غرب المنصورة، لنقل اشتراكاتهم في الخدمة على الخطوط الجديدة؛ حيث إنه سيتم إعدام الخطوط القديمة، وقطع الخدمة عن اي اشتراك على تلك الخطوط خلال أسبوع من تاريخه، مؤكدة أن الجزء المتبقي من الخطوط سيتم إدخاله الخدمة تباعًا، خلال الفترة القادمة.