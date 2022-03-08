«الوطن» تنشر تفاصيل مواقع طرح أراضِ للاستثمار بالمدن الجديدة «صور»

حصلت «الوطن» على نسخة من صور خرائط الطرح الأخير لأراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي طرحتها الهيئة أمس بواقع 62 قطعة أرض للبيع، وفقًا لآلية التخصيص الفوري المباشر، لشهر مارس الجاري، في 19 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة عبارة عن عمراني وتجاري وإداري وصناعي وزراعي.

الطرح يضم 9 قطع أراضي في 6 مدن جديدة منها العلمين الجديدة

وشمل الطرح 9 قطع أراضي مخصصة لنشاط عمراني متكامل، في 6 مدن جديدة منها العلمين الجديدة، بواقع قطعتين منها حوالي 22 فدانًا تقريبًا، بسعر 2970 جنيهًا للمتر المربع، وفي القاهرة الجديدة جرى طرح 3 قطع بأسعار تتراوح ما بين 2970 حتى 7900 جنيه للمتر المربع، فيما يبلغ سعر المتر في المنيا الجديدة 1250 جنيهًا للمتر، وأسيوط الجديدة 1395 جنيهًا، وأخميم الجديدة 905 جنيهات للمتر، وسوهاج الجديدة 1455 جنيهًا للمتر مربع.

أما فيما يتعلق بالأنشطة التجارية والخدمية، فقد جرى طرح 27 قطعة أرض، منها 9 قطع فى مدينة القاهرة الجديدة وحدها، بمساحات متنوعة تبدأ من 646 مترًا مربعًا، وصولًا إلى 69 ألف متر، وبأسعار تتراوح ما بين 34755 جنيهًا للمتر حتى 58815 جنيهًا للمتر المربع الواحد.

يأتي ذلك فيما تم طرح أراضي جديدة بمدينة العبور الجديدة، عبارة عن 5 قطع مخصصة لأنشطة تجارية، وبلغت قيمة سعر المتر المربع الواحد بداية من 8320 جنيهًا، إلى 20 ألف جنيها، حسب الموقع.

كما جرى طرح خمس قطع أراضي بمدينة الشيخ زايد بسعر 39 ألف جنيها للمتر. وطرح 3 قطع بمدينة الشروق مخصصة لنشاط تعليمي عبارة عن مدرسة بسعر 7730 جنيهًا، وأخرى بنشاط طبى 6235، ونادي رياضى بسعر 2010 جنيهات للمتر المربع الواحد .

كما طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أراضي جديدة بمدينة حدائق أكتوبر، مخصصة لنشاط طبى، بمساحة 2625 مترًا مربعًا، وبسعر 9585 جنيهًا للمتر المربع الواحد .

طرح عدد من القطع في 7 مدن جديدة

وطرحت الهيئة عددًا من القطع في 7 مدن جديدة، هي: العاشر من رمضان، و15 مايو، والنوبارية، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وطيبة الجديدة، وأخيرًا السويس الجديدة بنشاط صناعي، حيث جرى طرح 4 قطع أراضي بنشاط صناعي، وبلغت قيمة المتر المربع الواحد 1200 جنيه، وبمساحات تتراوح بين 6441 إلى 14303 أمتار، و3 قطع أراض صناعية في مدينة أكتوبر الجديدة، بسعر متر 1090 جنيهًا.

كما طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ثلاث قطع أراضي بمدينة برج العرب الجديدة بسعر 1090 جنيهًا للمتر، و 3 قطع فى مدينة 15 مايو، مخصصة لأنشطة صناعية، بسعر 1200 جنيه للمتر المربع الواحد، وعدد قطعتين في مدينة طيبة الجديدة، بسعر متر يبلغ 850 جنيهًا، وقطعتين بمدينة العاشر من رمضان عبارة عن نشاط زراعي، بمساحة 7 و10 أفدنة، وبسعر 1.44 مليون، و1.34 مليون جنيها للقطعة.