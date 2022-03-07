تأجيل محاكمة «علياء» المتهمة بابتزاز عدد من المواطنين بالدقهلية

قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الأولى بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة فتاة حاصلة على ليسانس آداب قسم لغة إنجليزية، تقيم بمدينة المنصورة، إلى جلسة 9 مايو 2022، للاستماع إلى دفاع المتهمة والمدعين بالحق المدني، وذلك بعد اتهامها بابتزاز عدد من المواطنين عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، مقابل التحصل على مبالغ نقدية، وتهديد مهندس بالقتل وإيذاء أسرته، في حال عدم طواعيتها للكف عن أذاها.

صدر القرار برئاسة المستشار بهلول عبد الدايم حميدة، وعضوية المستشار محمد أحمد البهنساوي، والمستشار شريف مصطفى زاهر، والمستشار محمد أمل محمد سليمان، وأمانة سر طه شعبان عاشور، ومحمد مصطفى رمزي، وذلك في القضية رقم 675لسنة 2022جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 23 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.

إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات المنصورة

وأمر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، في وقت سابق، بإحالة المتهمة «علياء ع. م.»، 36 سنة، حاصلة على ليسانس آداب قسم لغة إنجليزية، مقيمة بمنطقة «كفر البدماص» بمدينة المنصورة، إلى محكمة الجنايات المختصة، لأنها بتاريخ سابق على يوم 16 يناير 2021، بدائرة قسم ثاني المنصورة، محافظة الدقهلية، هددت المجني عليه «محمد أ. ع.»، عن طريق مراسلات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وإحدى وسائل تقنية المعلومات «واتسآب»، بإيذائه وإيذاء زوجته وذويه وقتلهما، وكان هذا التهديد مصحوباً بطلب الحصول علي مبلغ نقدي على النحو المبين بالتحقيقات.

ابتزاز المتهمة لضحاياها وتهديدهم بالقتل

وتضمن أمر الإحالة المقدم من النيابة، شروع المتهمة في الحصول بالتهديد على المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق، والمملوك للمجني عليه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتها لسبب لا دخل لإرادتها به، وهو إمساك المجني عليه عن الانصياع لطلبها.

ووجهت النيابة للمتهمة قيامها بقذف المجني عليه، بأن أرسلت بكثافة رسائل عن طريق أحد مواقع وتطبيقات وسائل الاتصالات محل الاتهام الأول، تضمن فحواها العبارات المبينة بالأوراق، والتي تمثل خدشاً لسمعته وشرفه وعائلته، وطعناً في عرضه، وذلك بإسناد أمور لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة بذلك قانوناً، ولأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة العامة تهمة قذف نجل المجني عليه الأول «ح.»، بأن أرسلت بكثافة رسائل عبر تطبيقي «فيسبوك وواتسآب»، إلى المجني عليه، تضمن فحواها العبارات المبينة بالأوراق، والتي تمثل خدشاً لشرفه وطعناً في عرضه.

وأدلى المجني عليه الأول بأقواله أمام النيابة العامة، بقيام المتهمة بسبه وقذفه ونجله الطفل، بعبارات بذيئة تخدش الحياء، وتسيء إلى سمعته وشرفه وسمعة عائلته.

وأكد في التحقيقات ان المتهمة أرسلت له تهديدات بإلحاق الأذى به وذويه وتحرير قضايا ضده، وتهديده بقتل أولاده وإلحاق الأذى بزوجته، في حال عدم الانصياع لها بإرسال مبالغ نقدية لها لكف أذاها وتهديدها له.

تحريات مباحث الإنترنت تؤكد صحة الواقعة

وأكدت التحريات، التي أجراها الدكتور عقيد محمود مدين، رئيس إدارة مباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات بمنطقة شرق الدلتا، على صحة قيام المتهمة بارتكاب الواقعة عن طريق استخدام حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأرسلت إلى المجني عليه رسائل فحواها السب والقذف لشخصه وذويه، تخدش الحياء والشرف وشرف عائلته، وطلبها مبلغا نقديا لتكف عن أفعالها الآثمة.

وشهدت محكمة جنايات المنصورة حضور عدد كبير من ضحايا ابتزاز المتهمة، وطالبوا بتوقيع أقصى العقوبة عليها، لما عاشوا فيه على مدار السنوات الماضية بسبب ابتزازها وقذفها لهم لديهم ولدى من يعرفونهم، عن طريق إرسال الرسائل بالألفاظ البذيئة لهم.