محامي شهد «ضحية الغدر»: طالبت بالإعدام.. والنيابة وجهت تهمة القتل العمد

كشف عبدالرحيم كمال الشماوي، محامي أسرة الطالبة شهد المعروفة إعلاميا باسم «ضحية الغدر»، تفاصيل جلسة المحاكمة الأولى للمتهم بقتل الطالبة والتي تم تأجيلها إلى جلسة الخميس المقبل لسماع مرافعة الدفاع عن المتهم، موضحا أنه طالب هيئة المحكمة بالقصاص من قاتل الطفلة البريئة بإعدام المتهم نظرا لما قام به من جريمة بشعة.

محامي «ضحية الغدر»: النيابة وجَّهت تهمة القتل العمد للمتهم

وأضاف «الشماوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المحكمة استمعت إلى قرار الإحالة من النيابة العامة في قضية مقتل الطالبة شهد، والتي وجهت تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتلت أمر الإحالة واستعرضت تفاصيل التحقيقات مع المتهم واعترافه تفصيليا بارتكاب الواقعة خلال التحقيقات، كما استمعت المحكمة إلي مرافعتي والتي طالبت فيها بإعدام المتهم .

الشماوي: المتهم أنكر ارتكاب الواقعة أمام المحكمة

وأوضح، أن هيئة المحكمة استمعت إلى والدة الطالبة شهد، كما سألت المتهم عن ارتكاب الجريمة وخالف اعترافاته في تحقيقات النيابة وأنكر ارتكاب الواقعة، مضيفا أن محامي المتهم طالب التأجيل لمدة شهر، ولكن هيئة المحكمة رأت التأجيل إلى جلسة الخميس المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهم.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى العثور على جثة الطالبة شهد ملقاة بجوار مدرستها بقرية ساقية المنقدي بمركز أشمون في المنوفية، بعد تغيبها لمدة يوم، وتبين وجود علامات علي وجهها ورقبتها، ونجحت الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية في فك لغز القضية، وتبين أن المتهم هو «ح.ف.ش»، فلاح، ويبلغ من العمر 39 عاما، وهو صديق والد الطالبة شهد المتوفى.