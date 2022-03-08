أجواء مناخية متقلبة في شمال سيناء.. وإعادة التيار الكهربائي للشيخ زويد

تشهد قرى ومدن شمال سيناء تقلبات مناخية على مدار اليوم الثلاثاء، ما بين سطوع الشمس وظهور الغيوم بالسماء، وفي المساء تشهد المحافظة انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.

وقال العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان له، إن عمال النظافة بالمجلس ينظفون بشكل يومي الشوارع الرئيسية والفرعية من القاذورات التي يتم نقلها عن طريق الرياح التي تضرب المحافظة يوميا، موضحا أن الأوضاع المناخية ستكون غير مستقرة طوال شهر مارس، بحسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بالمحافظة، لذلك فإن المجلس والمديريات على أتم الاستعداد لأي تطورات قد تحدث.

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إعادة التيار الكهربائي للشيخ زويد

من ناحية أخرى، ذكر خليل حماد رئيس شركة الكهرباء في الشيخ زويد، في تصريح له، أنه تم إصلاح الأعطال التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مناطق المدينة، وعاد التيار مجددا بعد انقطاع دام لعدة ساعات، تأثرت بسببه مناطق وسط المدينة وحي الكوثر وقرى في جنوب وغرب المدينة، مضيفا أن خطة الشركة هي تغيير جميع الأسلاك الهوائية إلى أسلاك وكوابل أرضية، لتجنب انقطاع الكهرباء خلال هبوب الرياح أو هطول الأمطار.

أيضا عادت شبكات الإنترنت والهاتف الأرضي إلى المدينة، بعد إصلاح خط الفايبر الرئيسي في قرية الشلاق غرب الشيخ زويد. وقال وائل حلاوة مدير سنترال الشيخ زويد ورفح، لـ «الوطن»، إنه سيتم خلال المرحلة المقبلة إصلاح الكوابل المؤدية إلى القرى مرة أخرى، وإصلاح جميع الأعطال.