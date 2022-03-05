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انطلاق فعاليات اختيار «القائد الفعال» فى مديرية تعليم شمال سيناء

كتب:

حسين إبراهيم
02:17 م | السبت 05 مارس 2022
فعاليات مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء

فعاليات مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء

أطلق حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم السبت، فعالية لاختيار «القائد الفعال» من المعلمين، ومسابقة «مدرس» التي أعلنت عنها المديرية الأسبوع الماضي.

وقال محمد العلاقمي، مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة واللغات بشمال سيناء، فى بيان له اليوم، إن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء وفريق من المديرية، أطلقوا الفعاليات صباح اليوم السبت، مضيفا أنها تتضمن عقد لجنة اختيار «القائد الفعال» عن المدارس الرسمية والمتميزة للغات في شمال سيناء.

وأوضح أن الفعالية ضمن عدة مسابقات تستهدف الدعم والنهوض بالتعليم وتشجيع المتميزين من المعلمين والمؤثرين، وتخلق نوعا من المنافسة بين المعلمين وكل ذلك يأتي في مصلحة الطالب.

أعضاء اللجنة من مديرية شمال سيناء

وعلى برنامج المديرية هناك فعاليات أخرى منها مسابقة مدرس مصر عن شمال سيناء، مؤكدا أن اللجنة المنعقدة تضم عدد من الأعضاء منهم حاتم أيوب محمد، موجه عام اللغة الإنجليزية، ومن المقرر اختيار قائد واحد فقط عن شمال سيناء من بين 8 متقدمين، كذلك اختيار 3 معلمين فقط بدون ترتيب من بين 8 متقدمين لمسابقة مدرس مصر.

ومن المقرر أن تتضمن الفعاليات تكريم إحدى الشخصيات المؤثرة في الحياة التعليمية بمدارس شمال سيناء، على أن يكون لها دورًا بارزًا فى الفترة التعليمية السابقة.

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بقلم حسين إبراهيم