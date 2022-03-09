عاجل.. طالب يقفز من الطابق الثاني بمدرسة بأكتوبر بسبب فعل خادش للحياء

قفز طالب في المرحلة الإعدادية من الطابق الثاني بإحدى المدارس في أكتوبر فأصيب بكسور في فقرات الظهر والساق اليمنى، ونقل إلى مستشفى دار الفؤاد لتلقي الإسعافات الأولية.

وبحسب تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الواقعة ليس فيها شبهة جنائية، وأن الطالب ألقى بنفسه عندما تم إبلاغه باستدعاء ولي أمره بسبب ارتكابه فعل خادش للحياء مع أحد زملائه.

فعل خادش للحياء

وأفادت التحريات، بأن الطالب توجه إلى فصله الدراسي بالطابق الثاني عقب إعلانه بضرورة إحضار ولي أمره، ودخل الفصل وأخذ حقيبته وخلال وجوده في طرقة الطابق الثاني أسرع بالقفز في فناء المدرسة فسقط على الأرض مصابًا بإصابات بالغة.

إصابة الطالب بكسور

وأوضحت تحريات المباحث، أن رواية مدير المدرسة صحية، وأن والد الطالب لم يتهم أي شخص بالتسبب في إصابة نجله بكسور متفرقة بالجسد، فتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات، واستعلمت النيابة عن حالة الطالب من المستشفى وطلبت موافاتها بنتائج حالته الصحية حتى يتسنى لها سماع أقواله في الحادث، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة.

كان قسم شرطة أول أكتوبر، تلقى بلاغًا بإصابة طالب قفز من الطابق الثاني وانتقلت قوة أمنية، وتبين أن الطالب ألقى بنفسه بعد استدعائه من قبل مدير المدرسة، لما بدر منه من تصرف غير أخلاقي مع زميله.