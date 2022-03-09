ضبط متهمين سرقا مليون جنيه من سيارة مواطن.. «ملحقش يروح البنك»

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (محاسب بإحدى الشركات - مقيم بمحافظة الشرقية) بأنه حال تواجده بفرع أحد البنوك لإيداع مبلغ مالى فوجئ بكسر الزجاج الخلفى للسيارة ملكه ، وسرقة مبلغ مالى أكثر من مليون جنيه من داخلها .. ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ، وبحوزتهما (2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات - مبلغ مالى من متحصلات الواقعة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقرا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع.. وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة تردد (شخصين "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى والتصرف فى متحصلات نشاطهما الإجرامى بالبيع لدى عملائهما (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القليوبية).. تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (عدد 3 سيارات "غير كاملة الأجزاء"- مبلغ مالى "قيمة بيع قطع غيار السيارات المستولى عليها").

بمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان أيداها وأقرا بأن السيارات المضبوطة تحصلا عليها من المتهمان المضبوطان بقصد تقطيعها والتصرف فى أجزائها بالبيع كقطع غيار.

بفحص هياكل السيارات المضبوطة أمكن تحديد إثنين منهم .. وبإستدعاء مالكيها تعرفا على السيارتان، وإتهمهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط مرتكبى واقعة سرقة مركبة "توك توك" بالإكراه والتعدى على قائدها بسلاح أبيض

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز ) مُصاب بجروح متفرقة بالجسم ، وما قرره أنه أثناء قيادته مركبة "التوك توك" الخاص به وسيره بدائرة المركز ، إستوقفه مجهولان وطلبا منه توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة المركز ولدى وصولهم قاما بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة " وأحدثا إصابته المشار إليها وإستوليا على مركبة "التوك توك" ولاذا بالهرب.

يتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (عاطلين - مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدا عن (مركبة "التوك توك" المستولى عليها والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أربعة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بسرقة محل مشغولات ذهبية بالإكراه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (مالك محل للمجوهرات كائن بدائرة القسم "مصاب بجروح متفرقة بالجسم") وقرر بأنه حال تواجده بالمحل عمله حضر له (شخصان) وقاما بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وسرقة "مشغولات ذهبية -مبلغ مالى - جهاز دى فى أر ) ولاذا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصان – "لهما معلومات جنائية") .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة وكذا ضبط (طبنجة - فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأقرا بإقتسامهما للمشغولات الذهبية المستولى عليها وإنفاقهما للمبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية ، وأضاف أحد المتهمين بإستعانته بوالدته فى التخلص من جهاز الدى فى أر بإلقائه بالطريق العام وإنها على علم بملابسات الواقعة ، وأمكن ضبط الأخيرة ، وعُثر بمسكنها على كمية من المشغولات الذهبية وبمواجهتها بأقوال نجلها أيدتها ، كما تم بإرشاد المتهم الثانى ضبط باقى المشغولات الذهبية المستولى عليها مخبأة داخل حقيبة لدى (أحد معارفه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.