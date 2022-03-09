مدبولي يدعو المواطنين لترشيد الاستهلاك: قادرون على تجاوز أزمة الأسعار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية بكل مكوناتها، من قيادة وحكومة وقطاع خاص ومواطنين، قادرون على اجتياز هذه الأزمة، والأهم هو امتصاص أكبر قدر من التداعيات السلبية.

وأضاف «مدبولي» في مؤتمر صحفي للحكومة اليوم: «بالتأكيد، الزيادات حدثت وتحدث نتيجة للظروف العالمية التي لسنا في منأى عنها، لكن ثوابتنا أننا لا نلقي المشكلة بالكامل على المواطن، لكن الدولة المصرية قادرة بالإمكانيات التي تمتلكها والوضع الاقتصادي على امتصاص أكبر قدر من هذه التداعيات».

مدبولي يدعو المواطنين لترشيد الاستهلاك

وتابع: «الفترة المقبلة ستشهد تحسنا في هذه الأزمة، ونبذل قصارى جهدنا لتخفيف تأثير الأزمة، وأشدد على كل مواطن ترشيد الاستهلاك في كل السلع والمنتجات عشان بقدر الإمكان كل ما بنرشد كل ما ده بيدينا مساحة أطول في الاحتياج للنزول إلى الأسواق العالمية والحصول على أي سلع أخرى».