تشييع جنازة طفل لقى مصرعه أسفل عجلات قطار إسكندرية بقويسنا

استقبل مستشفى قويسنا العام في محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، جثة طفل يُدعى «يوسف م.»، يبلغ من العمر 12 سنة، لقى مصرعه أسفل عجلات قطار «القاهرة - الإسكندرية»، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تشييع جنازة الطفل في قويسنا بعد تصريح النيابة

وشيع أهالي قويسنا جنازة الطفل «يوسف» إلى مثواه الأخير، وسط حالة من الحزن خيمت على الأهالي، وانهيار أسرة الطفل، بعد تصريح جهات التحقيق بدفن الجثة، بعد ورود تقرير الصفة التشريحية، عقب مناظرتها من قبل الطب الشرعي.

إخطار أمن المنوفية بمصرع طفل تحت عجلات القطار

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع طفل تحت عجلات قطار الإسكندرية، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفي العام، حيث تم التحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إصابة 8 عمال في انقلاب سيارة نقل على الطريق الإقليمي

على صعيد آخر، شهد الطريق الإقليمي في نطاق محافظة المنوفية، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بعمال اليومية، ما تسبب في إصابة 8 أشخاص، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أشمون العام، لتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وأشار مصدر طبي إلى أن المصابين في حادث الطريق الإقليمي هم «نجوى علي السيد، وأيمن قطب عبد الفتاح، وبدر رمضان أبو الحديد، وإيمان حسن عبد المقصود، وأسماء محروس مجاهد، وسعد حكيم رمضان، وجيهان محمود مصطفى، ورمضان عبد الحكيم رمضان».

تم رفع آثار الحادث، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.