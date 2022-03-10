اليوم ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفلة «شهد» بالمنوفية

تعقد اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالبة «شهد» المعروفة إعلاميا باسم «ضحية الغدر»، في محكمة وادي النطرون، بعد تأجيلها لمدة يومين لسماع مرافعة الدفاع عن المتهم واستكمال القضية، وسط حالة من ترقب أهالي قرية ساقية المنقدي بأشمون، مسقط رأس المتهم وأسرة المجني عليها.

محامي أسرة شهد: «طالبت بإعدام المتهم»

وأكد عبد الرحيم كمال الشماوي، محامي أسرة شهد، على أن المحاكمة تنطلق صباح اليوم في ثاني جلساتها، متوقعا صدور حكم المحكمة اليوم، موضحا أن هيئة المحكمة أجلت القصية ليومين فقط على الرغم من طلب محامي المتهم التأجيل لمدة شهر، مضيفا أن المحكمة ستستمع إلى مرافعة دفاع المتهم وكذلك استكمال مرافعة دفاع أسرة المجني عليها.

وأضاف محامي أسرة الطالبة شهد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه طالب هيئة المحكمة بالقصاص العادل من المتهم بتوقيع عقوبة الإعدام عليه، نظرا للجريمة البشعة التي ارتكبها في حق المجني عليها، الطالبة الصغيرة في السن، بعد فشله في الاعتداء عليها جنسيا، ورفضها محاولاته، فقام بالتخلص منها خوفا من افتضاح أمره بين أهالي قريته في المنوفية.

المتهم صديق والد المجني عليها

وتابع المحامي، أنه من المؤسف أن المتهم الذي ارتكب الجريمة، هو صديق والد الطالبة شهد، موضحا أن والدها توفي قبل عدة سنوات، وكان المتهم دائم التواصل مع الأسرة، ويوم الواقعة قام باستدراجها إلى منزله وحاول الاعتداء عليها وقتلها، موضحا أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة في تحقيقات النيابة، وانكرها أمام هيئة المحكمة في الجلسة الأولى.