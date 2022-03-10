تقلبات جوية بشمال سيناء.. والصحة تحذر من تخفيف الملابس

تشهد مناطق شمال سيناء، اليوم الخميس، تقلبات جوية بين طقس مشمس وغائم،بارد وحار، وهو امتداد لحالة مماثلة منذ بداية شهر مارس الجاري.

صحة شمال سيناء تحذر من تخفيف الملابس

وحذرت مديرية الصحة في شمال سيناء، في بيان، المواطنين من تخفيف الملابس، أو ترك الأطفال بملابس مبللة، موضحةً أن هذا قد يسبب نزلات برد.

بدوره أكد، مجلس مدينة العريش، أن درجات الحرارة في مدن شمال سيناء تتراوح بين 9 و20 درجة، حيث تسجل مدينة العريش درجات متراوحة بين 10 و19 درجة، ورفح بين 10 و19 درجة، وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء بين 9 و20 درجة.

وأضاف المجلس، في بيان، أنه يتواصل مع المديريات والهيئات ورؤساء الأحياء والمدن الأخرى، لمتابعة أحوال الطقس لحظة بلحظة، وأنه جاهز لأى تداعيات، سواء هبوب رياح أو تساقط أمطار.

عمليات المحافظة تراقب حالة الطقس

وتواصل غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية، بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية، وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية، باستثناء انقطاع التيار الكهربائى لعدة ساعات في الشيخ زويد، وبعض الوقت في أحياء بمدينة العريش.