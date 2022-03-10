رئيس قناة السويس: زيادة عدد السفن في المجرى.. وتقليل ساعات الانتظار

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن أعمال تطوير المحور الجنوبي تفوق ما كان مخططا له، ومن المنتظر أن تنتهي في يوليو 2023، موضحا: «مشروعنا ينقسم إلى جزئين، الأول من الكيلو 122 حتى الكيلو 132، ومعدل انجازه 15% بالنسبة إلى التكريك بواقع كراكتين، والجزء الثاني من الكيلو 132 إلى الكيلو 162، وانتهينا من 90% من تجهيز أحواض الترسيب».

مدخلناش حد من بره الهيئة

ذكر «ربيع»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «5 كراكات تعمل في المشروع حتى الآن، وسنضيف 4 كراكات أخرى، بواقع اثنتين في نهاية شهر مارس الجاري، واثنتين في شهر يونيو المقبل».

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وتابع: «مدخلناش حد من بره الهيئة في الأعمال الجارية، ونجهز أحواض ترسيب لجمع نواتج التكريم، وانتهينا من 90% منها، ما سيسهم في زيادة معدلات عمليات التكريك».

زيادة عدد السفن في المجرى

أوضح رئيس هيئة قناة السويس: «الخير اللي كنا موجودين فيه والمبالغ التي حصلناها خلال عام 2021 لولا قناة السويس الجديدة لما حصلنا عليها، كما أن ما يحدث في تطوير المحور الجنوبي مهم للغاية، إذ أن الجزء الذي وقع فيه حادث جنوح السفينة إيفرجيفن، وبالتالي فإننا نعمل على تطويره والتعامل مع مشكلاته، وبالتالي فإن الحل هو عمل ازدواج في البحيرات المرة والصغرى، وسيكون لدينا قناتين بطول 10 كيلومترات تضاف إلى قناة السفن الجديدة، ما يؤدي إلى زيادة عدد السفن في المجرى بواقع 6 سفن، ويتم تقليل ساعات الانتظار».

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وأشار إلى أن قناة السويس يمر بها ما يتراوح بين 60 إلى 65 سفينة، بعد أن كان يصل إلى 45 سفينة، وأن أعمال تطوير المحور الجنوبي ستقلل من تأثيرات التيارات على دفة السفينة ويقلل وقت العبور أيضا، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على تطوير القناة بشكل مستمر ويتابع مشروعاتها، ما يرفع الروح المعنوية للعاملين بالقناة، وكان لهذا الدعم تأثير كبير في حادث إيفرجيفن.