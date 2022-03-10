السكة الحديد: إجراء الصيانات العاجلة للقطارات استعدادا لشهر رمضان 2022

بدأت هيئة السكة الحديد، إجراء الصيانات العاجلة والبسيطة، لجميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري، استعدادا لرحلات شهر رمضان 2022، مؤكدة تنفيذ خطة شاملة لتعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا في رمضان.

تشغيل قطارات إضافية خلال شهر رمضان 2022

وكشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، عن تجهيز قطارات إضافية للدفع بها وقت الذروة صباحا ومساءًا بجميع خطوط الوجهين القبلي والبحري، خلال شهر رمضان 2022، موضحا أنه لن يتم السماح لأي قطار بالخروج من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل، حفاظًا على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات، منوها إلى تجهيز منافذ بيع تذاكر متنقلة بالمحطات، لمواجهة زحام الركاب، علاوة على انتشار فرق الصيانة والطوارئ بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة للعمل على إصلاحها فوراً، لعدم تأثر حركة القطارات.

غرامة فورية لأي راكب يستقل القطارات في رمضان 2022 دون تذكرة

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ جميع القطارات ستكون جاهزة لرحلات شهر رمضان 2022 على جميع خطوط السكة الحديد، لافتا إلى فرض غرامات فورية على أي راكب يستقل القطارات في رمضان 2022 دون تذكرة، مؤكدا تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري، طوال شهر رمضان المبارك.

100 جنيه غرامة استقلال القطارات الـTOP VIP دون تذكرة

وأضاف المصدر، أنّ غرامات استقلال القطارات دون تذكرة خلال أيام شهر رمضان 2022، تشمل 50 جنيها غرامة استقلال القطارات الروسية الجديدة دون تذكرة، و40 جنيها للقطارات Vip، و30 جنيها للقطارات المكيفة درجة أولى وثانية، و20 جنيها لقطارات تحيا مصر، و100 جنيه غرامة استقلال القطارات الـTOP VIP دون تذكرة، علاوة على تطبيق غرامة قدرها قدرها 70 جنيها على أي راكب يدخن بالقطارات.

وزير النقل: نواصل تطوير منظومة السكة الحديد

ومن جهته، أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد تواصل تنفيذ تطوير وتحديث منظومتها الأساسية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتقليل حوادث القطارات، والقضاء على تأخيرات القطارات، مشيرا إلى أن القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة يقدم خدمات مميزة لجمهور الدرجة الثالثة.