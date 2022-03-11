القبض على 18 شخصا بتهمة الإتجار في العملة

فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروع

وجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة، حملة أمنية لإستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

والحملة الأمنية في نطاق محافظات: «القاهرة- جنوب سيناء– كفرالشيخ– بنى سويف– البحيرة– سوهاج– أسيوط– الغربية– الإسكندرية– الدقهلية- الشرقية»، وذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملة الأمنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 18 متهما في 14 قضية، لقيامهم بالإتجارغير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبلغ إجمالي المبالغ المالية المضبوطة 40 مليونا و251 ألف و453 جنيها مصريا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولاتزال الحملات الأمنية مستمرة لاستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.