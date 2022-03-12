حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 12-03-2022 مهنيا وعاطفيا

حركة الكواكب ودخول بعضها في حيز الأبراج وخروج أخرى قد يؤثر على حظك اليوم لمواليد هذه الأبراج الفلكية، التي تتأثر كثيرا بحركة الدوران حول الشمس، ويحرص أًحابها يوميا على متابعة الطالع وتحديدًا مواليد برج الحوت الذين يحتفلون خلال تلك الفترة بأعياد ميلادهم، ويتميز أبناء هذا البرح بأنهم يملكون شخصية حساسة وديناميكية بشكل كبير، يحرص دائما على إرضاء المحيطين به.

ومن منطلق انقسام الأبراج لـ4 مجموعات تتمثل في «الأبراج الهوائية، الأبراج المائية، الأبراج الترابية، الأبراج النارية»، بعدد 12 برج لمجموعهم، ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم للأبراج اليوم السبت الموافق 12 مارس، على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 12-3-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق مما يتسبب في نزاع وعليك اليوم أن تهدأ وتعيد الألفة لعلاقاتك، ولا تعلن خططك وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الحمل 12-3-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تخفف من تلقائيتك وجرأتك وأن تقاوم محاولات إرباكك.

حظك اليوم برج الثور 12-3-2022 على الصعيد المهني

اليوم تستطيع أن تدير حوارات ناجحة وتحرك الأمور في اتجاه صحيح.

حظك اليوم برج الثور 12-3-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش، القمر في منزلك الثالث برج الثور يدفعك اليوم نحو أن تفتح قلبك وتشارك بآراء ومشاعر إيجابية.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني والوضع الفلكي يدفعك اليوم لمناقشة مسائل عالقة، فقط اعتمد على روح الحذر في إدارة أي قضايا مهنية أو مالية.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-3-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تجعلك مشرقا وساحرا وتخلق أجواءً إيجابية ويجمعك ذلك بمن تحب.

حظك اليوم برج السرطان 12-3-2022 على الصعيد المهني

الفلك يعمل لصالحك واليوم تجد نفسك ملهما وتلمع بأفكار مبتكرة وجذابة.

حظك اليوم برج السرطان 12-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويجعلك ذلك فاتنا، وتكون في مقدمة الاهتمام.

حظك اليوم برج الأسد 12-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك اليوم تميل للتأمل والملاحظة، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك وألا تعلن خططك، واعمل في صمت.

حظك اليوم برج الأسد 12-3-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك وقد يتسبب لك ذلك في شعور بالتشوش أو رغبة في التمرد.. حاول أن تتعامل مع الآخر ببساطة.

حظك اليوم برج العذراء 12-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يضع اليوم أمامك مشاريع محددة تستطيع إنجازها ببساطة بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 12-3-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم قد ينصحك المخلصون ويساعدك ذلك على الوصول لهدفك.

حظك اليوم برج الميزان 12-3-2022 على الصعيد المهني

القمر معاكس وعليك اليوم أن تفكر بإيجابية كي تتمكن من التغلب على الأزمات.

حظك اليوم برج الميزان 12-3-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تكون متحفظا ولا تُظهر تحديا أمام أي معارضة واصبر ليومين.

حظك اليوم برج العقرب 12-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بالحدس والبصيرة وتعرف كيف تقتع الآخرين بآرائك.

حظك اليوم برج العقرب 12-3-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش، يمكنك اليوم أن تتكيف مع المتغيرات وتسير الأمور لصاحك.

حظك اليوم برج القوس 12-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات ويساعدك ذلك أن تحافظ على استقرارك المادي وقد تزداد مدخراتك وتخطط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم برج القوس 12-3-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تمنحك طاقة وجاذبية، ويساعدك ذلك على الاقتراب بسهولة ممن تحب.

حظك اليوم برج الجدي 12-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يجعلك تفقد صبرك سريعا مع من حولك، حاول أن تهدأ قليلا مع الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 12-3-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أن بداخلك اليوم مشاعر غليان وتمرد على الطرف الآخر وعليك أن تقاوم ذلك.

حظك اليوم برج الدلو 12-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يجعلك اليوم تركز في كل نشاط تقوم به وتحرز تقدما سريعا وتنجح في أن تجمع من حولك حول هدف واحد.

حظك اليوم برج الدلو 12-3-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك.. تنجح اليوم في الاقتراب ممن تحب من خلال نشاط ممتع ولا شيء يفقدك حماسك

حظك اليوم برج الحوت 12-3-2022 على الصعيد المهني

الشمس في برجك تمنحك إشراقة.. تزدهر حياتك الاجتماعية والعملية ويطلب الجميع تواجدك، فقط لا تعلن خططك وتجنب الفخر.

حظك اليوم برج الحوت 12-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعل قلبك يخفق ويمتلئ بالود والمشاعر الدافئة.