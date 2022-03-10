لمتوسطي الدخل.. المستندات المطلوبة للتسجيل الإلكتروني لشقق «المتوسط»

تزامنا مع قرب موعد نهاية التسجيل الإلكتروني، لحجز شقق الإسكان المتوسط «سكن مصر، دار مصر، جنة»، يبحث عدد كبير من المواطنين الذين قاموا بسداد مقدم الحجز، عن المستندات المطلوبة للتسجيل الإلكتروني، لحجز شقق الإسكان المتوسط «سكن مصر، دار مصر، جنة»، عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، المستندات المطلوبة للتسجيل الإلكتروني لشقق الإسكان المتوسط، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

المستندات المطلوبة للتسجيل الإلكتروني لشقق «المتوسط»

1- بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة، ويشترط أن تكون (سارية).

2- إيصال مرافق حديث.

3- شهاد إثبات الدخل الشهري.

4- استمارة الحجز بعد التأكد من صحة جميع البيانات المرفقة بها.

خطوات حجز المرحلة الأولى لشقق الإسكان المتوسط

1- زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال هذا الرابط.

2- الضغط على حجز وحدات «سكن مصر أو دار مصر أو جنة»، حسب المشروع المرغوب.

3- الضغط على «دخول مستخدم حالي» وإدخال كافة البيانات.

4- الضغط على «طلباتي»، من أعلى الصفحة على اليسار.

5- الضغط على «حجز الوحدة» من الجدول الموجود به البيانات.

6- اختيار المشروع والمدينة المطلوب الحجز بها.

7- اختيار كود حجز الوحدة السكنية المطلوبة.

8- الضغط على اختيار، ثم تظهر رسالة «تم الاختيار بنجاح»، وتظهر بيانات الوحدة.

أما عن موعد حجز المرحلة الأولى لشقق «سكن مصر - دار مصر - جنة»، يبدأ حجز المرحلة الأولى لوحدات الإسكان المتوسط، «سكن مصر، دار مصر، جنة»، يوم 20 مارس المقبل، في الساعة التاسعة صباحا، لمن تقدموا مسبقا بالحجز بأحد المشروعات ولم يحصلوا على وحدات أو يسحبوا المقدم المدفوع.

على أن ينتهى موعد حجز المرحلة الأولى لوحدات الإسكان المتوسط، «سكن مصر، دار مصر، جنة»، في 20 مارس المقبل، الساعة 11:59 مساء.