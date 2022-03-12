فحص وعلاج 1045 مواطناً في قافلة طبية لجامعة طنطا بـ«صفط تراب»

نظمت جامعة طنطا قافلة طبية شاملة في قرية «صفط تراب»، التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، في إطار دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية لأبناء القرية، وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة.

جامعة طنطا تحتفل باليوبيل الذهبي

وأكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أنه في اطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي، تقرر زيادة عدد القوافل التنموية الشاملة التي تطلقها الجامعة لخدمة القرى الأكثر احتياجاً خلال العام الجاري، وذلك لدعم مبادرة «حياة كريمة»، وذلك بالتعاون مع لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء.

وأشاد رئيس جامعة طنطا بالمشاركة الإيجابية لطلاب اتحاد الجامعة بالقوافل الطبية، ومساهمتهم فى استقبال وتوجيه المترددين عليها، لدعم الإجراءات الاحترازية ودعم المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري.

وأوضح الدكتور محمود ذكي أن جامعة طنطا تسعى من خلال قوافلها الطبية إلى دعم المنظومة الصحية بالغربية، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجاً، وتوفير الرعاية الصحية والخدمية لهم عبر قوافل مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الأساتذة المتخصصين.

ومن جانبه، قال الدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لعدد 1045 مواطناً بالمجان، من أهالي القرية.

ورشة تدريبية حول صنع الصابون

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن القافلة الشاملة شهدت مشاركة عدد من كليات الجامعة، حيث شاركت كلية العلوم بورشة تدريبية حول طريقة عمل الصابون السائل، في إطار التمكين الاقتصادي، وشارك عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية النوعية في مجالي التربية الفنية والتربية الموسيقية، إلى جانب تنظيم قافلة زراعية بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة ترأسهم الدكتور محمد السيد، عميد الكلية، بالإضافة إلى القافلة الزراعية والبيطرية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بالغربية، والقافلة الرياضية، والقافلة التوعوية لكلية التمريض.

تحويل 81 مريضاً للمستشفى الجامعي

وصرح الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة طنطا، بأنه تم تحويل 81 حالة لاستكمال العلاج في مستشفى الجامعة في تخصصات العظام والأنف والأذن والجراحة العامة والصدر والباطنة والأطفال.

وأضاف الدكتور «الشبيني» أن القافلة ضمت نخبة من الأساتذة من مختلف التخصصات بكلية الطب، بمشاركة الدكتورة سحر الحجار، وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي، مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد، مدير عام خدمة المجتمع.