مطور عقاري: 2022 عام «غربلة» للشركات والبقاء للأصلح

أكد أحمد الورداني، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ومطور عقاري، أن عام 2022 سيكون عام الحسم للعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن تكون الحكومة انتهت بشكل كامل من الانتقال الرسمي للعاصمة الإدارية، والتي بدأت بشكلٍ مرحلي الشهر الجاري.

العام الجاري عام «غربلة» وتصفية للشركات والبقاء للأصلح

وأضاف خلال تصريحات صحفية، أن العام الجاري سيشهد عددا من الإنجازات، ومنها بدء تشغيل المونوريل لنقل الموظفين ومرتادي العاصمة الإدارية، كما سيتم تسليم عدد من الوحدات السكنية والفيلات التي تم طرحها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى بدء تسويق منطقة الأعمال المركزية خارج مصر والتي تضم 20 برجا ما بين إداري وتجاري وسكني، حيث تستهدف الحكومة جذب شركات وعلامات تجارية عالمية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، كما أنها على موعد مع تسليم عدد من المشروعات من قبل المطورين ممن تعاقدوا عام 2018، وحصلوا على رخص البناء، ومدة ثلاث سنوات للتسليم للعملاء، ووفاء البعض وعدم قدرة الآخرين على الالتزام، ما يعكس خروج بعض المطورين من ماراثون المنافسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ودخول مطورين جدد، وهو ما يجعل من العام الجاري، عام «غربلة» وتصفية وتصنيف للشركات بعد هذا الزخم الهائل الذي شهدته العاصمة الإدارية الجديدة خلال السنوات القليلة الماضية، لتتأكد المقولة الشهيرة «البقاء للأصلح».

الورداني: الفترة المقبلة ستشهد افتتاح وتدشين عدد من المشروعات الكبرى

وأشاد الورداني بدور الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة بقيادة الهيئة الهندسية، وجهاز تنمية مدينة العاصمة برئاسة المهندس شريف الشربيني، كذلك جهد الدولة بجميع مدن الجيل الرابع، وتسهيل الإجراءات على المطورين والمستثمرين، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح وتدشين عدد من المشروعات ونحتفل بمراحل النمو التي تشهدها مصر في مختلف محافظاتها.

وأوضح الورداني، أن المبادرات الرئاسية الجديدة، الخاصة بالتمويل العقاري، والمصالحات في مخالفات البناء، وسكن لكل المصريين، وغيره من المبادرات ساهمت في نمو القطاع وثباته.