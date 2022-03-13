توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار حتى الخميس

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستظل منخفضة حتى نهاية الأسبوع، إذ نشهد طقسًا شتويًا، ويسود طقس غائم جزئيا على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، مع استمرار سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية والغربية، وشمال الدلتا، وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة في حالة الطقس غدا.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى استمرار نشاط الرياح خلال الثلاثة أيام المقبلة، على جميع المدن ومحافظات الجمهورية، وهي رياح شمالية غربية، مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على عدة محافظات.

كما تتوقع الأرصاد، استمرار درجات الحرارة، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حول درجتها المسجلة منذ يوم الخميس الماضي، بين 16- 21 درجة مئوية، على جميع محافظات البلاد، مع استمرار سقوط الأمطار بين خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، حسب البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 14 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 09.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21، والصغرى 13.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17، والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23، والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 15 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 16 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 17 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.