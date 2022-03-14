أرخص 3 سيارات هاتشباك لست الحبايب في عيدها.. «يا بلاش»

مع اقتراب عيد الأم، يبحث الكثير من الأشخاص عن هدايا قيمة يعبرون بها عن امتنانهم لأمهاتهم، فإذا كنت ترغب في شراء سيارة جديدة لـ «ست الحبايب»، فأنت أمام 3 خيارات هي الأرخص في السوق بحسب عبد العاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات، الذي قال إن السيارات الهاتشباك تنجذب إليها السيدات لصغر حجمها، كما أنها موفرة في استهلاك الوقود.

وأضاف «محمود»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن أرخص 3 سيارات، هي: سوزوكي التوا، زوتي Z100، سوزوكي اسبريسو، ولا يتجاوز سعر أي منهم 150 ألف جنيه، مستعرضا مواصفات وأسعار السيارات كالتالي:

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سعر ومواصفات زوتي Z100 مانيوال

سيارة زوتي Z100 هي الأرخص في السوق بسعر 120 ألف جنيه، ومن مواصفات السيارة موديل 2021:

محرك بسعة 1000 سي سي، بأقصي قوة 75 حصانا عند 6 آلاف و200 لفة/ الدقيقة.

العزم الأقصى للسيارة 90 نيوتن/ متر عند 3 آلاف و500 لفة للمحرك.

ناقل حرکة خماسي السرعات.

الطول: 3559 مم.

العرض: 1620 مم.

الارتفاع: 1476 مم.

الإطارات: 2360 مم.

استهلاك الوقود: 5.3 لتر/ 100 کم.

سعة خزان الوقود: 50 لترا.

العديد من أنظمة التكييف والباور ستيرنج وسنتر لوك.

زجاج كهربائي أمامي وخلفي.

وسادتان هوائيتان.

نظام المكابح المانعة للانزلاق ABS.

نظام EB.

مفتاح بريموت کنترول.

جهاز إنذار.

قفل مرکزي للأبواب.

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سعر ومواصفات سوزوكي التو مانيوال

يبلغ سعر سيارة سوزوكي التو 2022، نحو 127 ألف جنيه، ومن مواصفاتها:

محرك مكون من 3 أسطوانات سعة 800 سي سي، يولد قوة قدرها 47 حصانا.

عزم أقصى للدوران 68 نيوتن/ متر متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

منظومة جر أمامي.

تسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 20 ثانية، على أن تصل سرعتها القصوى إلى 130 كم/ ساعة.

متوسط استهلاك الوقود: نحو 3 لترات/ 100 كم.

سعر ومواصفات سوزوكى اسبريسو

يبلغ سعر سيارة سوزوكي اسبريسو 2022، نحو 147 ألف جنيه، ومن مواصفاتها: