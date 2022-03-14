موعد عودة الشبورة الصباحية: «لو هتخرج بدري وهتعدي على طريق سريع»

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر اليوم عودة الشبورة الصباحية خلال ساعات الصباح الباكر وتحديدًا بداية من الساعة 4 فجرًا وحتى الساعة 8 صباحًا على بعض الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيانها، أنه بداية من الخميس المقبل 17 مارس وحتى السبت 19 من نفس الشهر، ستشهد المناطق السابق ذكرها، شبورة مائية لم تُعلن عن كثافتها ولكنها ستستمر حتى الثامنة صباحا.

الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

ونوهت الأرصاد إلى أنَّه بداية من الخميس المقبل، سترتفع درجات الحرارة بشكل خفيف، إذ ستكون درجة الحرارة غدا الثلاثاء الموافق 15 مارس في القاهرة، الكبرى 16 والصغرى 09، الوجه البحري العظمى 16 والصغرى 09، السواحل الشمالية العظمى 15 والصغرى 11، جنوب سيناء العظمى 20 والصغرى 12، شمال الصعيد العظمى 17 والصغرى 09، جنوب الصعيد العظمى 20 والصغرى 11.

أما عن درجات الحرارة الأربعاء المقبل، فتسجل العظمى في القاهرة الكبرى العظمى 17 والصغرى 10، الوجه البحري العظمي 17 والصغرى 10، السواحل الشمالية الغربية العظمى 16 والصغرى 10، جنوب سيناء العظمى 21 والصغرى 13، شمال الصعيد العظمى 18 والصغرى 08، وأخيرا جنوب الصعيد العظمى 21 والصغرى 11.

إجراءات القيادة أثناء الشبورة

ونوهت هيئة الأرصاد في وقت سابق عن الإجراءات التي يجب اتباعها خلال القيادة في الشبورة الصباحية ومنها عدم الوقوف تمامًا في منطقة الشبورة، بالإضافة إلى ضرورة إضاءة مصابيح السيارة، كما يفضل اختيار أنوار الانتظار أثناء الشبورة، حتى يتمكن القادمون من رؤيتك.

كما أشارت إلى ضرورة فتح زجاج السيارة لضمان عدم تكدس بخار الماء بداخلها والمشي بالسيارة بسرعة منخفضة حتى تتمكن من إيقافها حال حدوث أي خطر، وأخيرا يجب تكرار استخدم أداة التنبيه كل فترة، لتحذير الآخرين بوجودك في محيطهم إذا كانت الرؤية منعدمة تمامًا.