فتح باب الترشح لعمادة «التربية النوعية» بطنطا غدا وتلقي الطعون 22 مارس

‎أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية التربية النوعية للأساتذة العاملين بالكلية اعتباراً من الثلاثاء 15 مارس حتى الأحد 20 مارس 2022.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أنه وفقاً للجدول الزمني للترشح تم تخصيص يوم الإثنين 21 مارس 2022 لمراجعة الملفات وإعلان القائمة المبدئية، على أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون من الثلاثاء 22 مارس حتى الأربعاء 23 مارس 2022 ليتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس 24 مارس 2022، في حين يتم فحص الملفات وإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين الخميس 31 مارس 2022.

شروط شغل المنصب

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن أساسيات شروط التقدم لشغل المنصب تتطلب أن يكون المتقدم أستاذاً عاملا بالكلية في تاريخ التقدم للترشيح، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة، وألا يكون متولياً أي منصب حزبي وقت التقدم للترشيح وطيلة مدة توليه المنصب، وشهادة اجتياز الدورة التدريبية للتأهيل لشغل الوظيفة.

تلقى الطلبات

‎وأكمل: «تلقي الطلبات يبدأ من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 3:00 عصرًا فى التواريخ المبينة أعلاه، على أن تقدم الأوراق المطلوبة من قبل المتقدم خلال الفترة المحددة لسكرتارية اللجنة بمكتب رئيس الجامعة».