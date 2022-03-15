جهود أمنية لضبط المتهمين بقتل وإصابة 4 أشخاص بالرصاص في قويسنا

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية جهودها للقبض على المتهمين في واقعة إطلاق نار على 4 أشخاص في إحدى قرى مركز قويسنا، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وتقوم المباحث بتكثيف التحريات السرية وتفريغ كاميرات المراقبة للوصول إلى المتهمين بارتكاب الواقعة.

مصدر أمني: الضحايا كانوا في طريقهم لواجب عزاء

وأكد مصدر أمني، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الثلاثاء، أن واقعة إطلاق النار أسفرت عن مصرع أحد الأشخاص وإصابة 3 آخرين، موضحاً أن الضحايا كانوا في طريقهم إلى إحدى قرى قويسنا، ودخلوا إلى منطقة في القرية بالخطأ، وفوجئوا بتواجدهم أمام مسجلين خطر لبيع المواد المخدرة، الذين قاموا بإطلاق الأعيرة النارية عليهم وعلى السيارة التي كانوا يستقلونها.

وأضاف المصدر أن المتهمين قاموا بارتكاب الواقعة وهربوا من مكان إطلاق النار، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لضبط المتهمين، موضحاً أن المصابين أكدوا، في أقوالهم، أنهم قدموا إلى القرية لأداء واجب العزاء، ولكنهم ضلوا طريقهم، وفوجئوا بإطلاق النار عليهم.

مدير الأمن يتلقى إخطاراً بواقعة إطلاق نار بقويسنا

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد عبد الله جلال، مدير مباحث المنوفية، يفيد بمصرع شخص وإصابة 3 آخرين، في إطلاق أعيرة نارية على سيارة بإحدى قرى مركز قويسنا، وجرى الانتقال إلى مكان الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، والتحفظ على جثة القتيل تحت تصرف جهات التحقيق.