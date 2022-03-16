قصة وفاة شاب تنبأ برحيله منذ 10 أيام: «اللي متعود على الشقا بيموت فجأة»

سادت حالة من الحزن الشديد بين أبناء محافظة المنوفية، بعد وفاة الشاب أحمد محمد البنهاوي في مركز منوف بعد عدة أيام من تنبؤه بوفاته، وشيع المئات من أهالي مدينة منوف جنازته من مسجد أولاد غانم، وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالي وانهيار عدد من أفراد أسرته.

أصدقاء المتوفى يطالبون بالدعاء له

وتداول رواد مواقع التواصل قصة الشاب ابن المنوفية، والذي نشر قبل أيام بوست عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يقول فيه «اللي متعود على الشقا ما بيتعبش.. بيموت فجأة»، وهو ما تحقق بعد 10 أيام من نشر البوست، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأصدقاء المتوفى بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان».

أقارب المتوفى: كان مريضا بالسرطان وتوفي فجأة

وقال عدد من أقارب الشاب المتوفى، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفقيد كان مريضا بالسرطان، ولكنه كان يقاوم المرض بشكل مستمر منذ إصابته بالمرض الخبيث وكان صابرا على المرض على الرغم من صغر سنة حيث إنه يبلغ من العمر 27 سنة، موضحين أن الفقيد كان محبوبا من الجميع وكان يعمل في أحد المحال التجارية بجانب دراسته في إحدى الكليات في بورسعيد.

ونعى المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقيد الشباب في محافظة المنوفية، وقال عمر موسى، أحد أصدقاء الشاب «لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحمك يا حبيبي ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويلهم أهلك وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون الله»، وقال محمد الجزار، أحد أقارب الفقيد «سيقتصر العزاء على تشييع الجنازة ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم»، وقال أحمد المغازي «لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنة يا أحمد».