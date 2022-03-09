خريطة قطع مياه الشرب عن المنصورة وطلخا لمدة ساعتين غدا.. صيانة طارئة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ إجراء أعمال صيانة طارئة بأحد خطوط المياه الرئيسية بمدينة المنصورة بشارع عبد السلام عارف، الأمر الذي يستدعي إيقاف مرفق مياه شرق المنصورة، ومرفق مياه ميت خميس، ورافع مياه سندوب، وذلك غدًا الخميس، لمدة ساعتين، بداية من الساعة الواحدة صباحًا حتى الساعة 3 صباحًا.

قطع مياه الشرب في المنصورة وطلخا

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ في بيان صحفي، أن أعمال الصيانة يستدعي قطع المياه عن كل من مدينة المنصورة، وجزء من مدينة طلخا.

مياه الدقهلية تطالب المواطنين بتوفير احتياجتهم فترة الصيانة

وأهابت شركة «مياه الدقهلية»‏ بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب وكافة ‏المصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات ‏والشركات ومديريات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار ‏إليها ‏بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة وبتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع ‏المعلن عنها.‏

إحلال وتجديد البنية التحتية في منطقة شارع عبد السلام عارف

يذكر أن محافظة الدقهلية تعمل علي إحلال وتجديد البنية التحتية في منطقة شارع عبد السلام عارف، والتى يتضمن مشروع إحلال وتجديد خط طرد عزبة عقل وخط طرد شرق المنصورة ، ‏‎واستكمال مد مواسير خط طرد عزبة عقل وخط طرد شرق المنصورة.

وأكدت رئاسة حي غرب المنصورة أنه فيما يخص مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمنطقة عبد السلام عارف، فقد ‏‎تم الانتهاء من تنفيذ خط مواسير upvc قطر 12 بوصة، والانتهاء من تنفيذ خط مواسير upvc قطر 8 بوصة، والانتهاء من ربط خطوط المياه الجديدة بشبكة المياه في المسافة من دوران المجزر حتى إشارة سامية الجمل، وجاري العمل على ربط الخطوط الجديدة في المسافة من اشارة سامية الجمل حتى سوق الجملة خلال الفترة القادمة وجاري العمل في تنفيذ غرف التحكم في الخطوط.