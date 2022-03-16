مكافآت إثابة للعاملين بقطاعي المستشفيات والتعليم بجامعة المنصورة

أصدر الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، عدة قرارات شملت صرف منح للعاملين في الجامعة تتراوح بين 750 و1000 جنيه، وذلك للعاملين في قطاع المستشفيات وقطاع التعليم، الهيئات المعاونة، والمشتغلين بالأجر اليومي بقطاعي التعليم والمستشفيات، وذلك نظرا للجهود متميزة في سبيل إنجاز الأعمال المكلفين بها خلال الفترة الماضية ولحثهم ‏أيضا على بذل المزيد من الجهد.

مكافآت قطاع التعليم والمستشفيات

وأعلنت جامعة المنصورة، في بيان لها، قرار الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، منح العاملين بقطاع المستشفيات «مثبتين، موقتين، منتدبين، ومتعاقدين» مكافأة قدرها 1000 جنيه نظرا لاجهودهم المتميزة، وكذلك منح العاملين بقطاع التعليم «مثبتين، موقتين، منتدبين، ومتعاقدين» مكافأة قدرها 1000 جنيه لجهودهم المتميزة خلال الفترة الماضية.

مكافآت المعيدين والمشتغلين بالأجر

وقرر الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، منح الهيئة المعاونة «المعيدين والمدرسين ‏المساعدين » بالجامعة مكافأة قدرها 1000 جنيه‎، لما قام به المعيدين والمدرسين المساعدين من جهود متميزة في العملية التعليمية و إنجاز ‏الأعمال المكلفين بها خلال الفترة الماضية، ومنح العاملين المشتغلين بالأجر اليومى بقطاعي «التعليم، المستشفيات» مكافأة قدرها 750 جنيها، نظرا لما قاموا به من الجهود المبذولة وتواجدهم بالعمل ساعات اضافية في سبيل إنجاز ‏الأعمال المكلفين بها خلال الفترة الماضية.

وأوضحت جامعة المنصورة، أن تلل المكافآت خُصصت نظرا لما قام به العاملين من جهود متميزة في سبيل انجاز الأعمال المكلفين بها خلال الفترة الماضية، ولحثهم أيضا على بذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بالجامعة واعلاء شأنها بين الجامعات المصرية.