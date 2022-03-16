ضبط مصنعا يعيد تعبئة «فول مدمس» منتهي الصلاحية بطريق المريوطية

ضبطت مديرية تموين الجيزة مصنعًا لتعبئة المواد الغذائية «الفول المدمس»، بطريق سقارة السياحي، يُعيد تدوير المنتج بعد انتهاء صلاحيته بتواريخ جديدة بالمخالفة للقوانين والقرارات المحددة لذلك.

التحفظ على 77 طن فول مدمس ومستلزمات إنتاج وتعبئة

وتحفظ رجال التموين على 77 طن فول مدمس ومستلزمات إنتاج وتعبئة بينها 5000 «شرنيكة فول مدمس»، و3000 كرتونة فول مدمس و100 ألف عبوه فارغة معدة للتعبئة بدون بيانات و7000 كرتونه فارغة و7000 غطاء و50 شيكارة فول صحيح معبأ بدون بيانات، واستيكرات مدون بها تواريخ صلاحية جديدة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت مديرية التموين في محافظة الجيزة من ضبط محلا بحدائق الأهرام لحيازته سلع مجهولة المصدر بالمخالفة للقوانين والقرارات المحددة لذلك، حيث تم ضبط 444 علبة سجائر مختلفة الأنواع والأصناف، وتم تحرير محضرا للمخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع التحفظ علي الكميات المضبوطة.

مصادرة طن أرز و100 كجم طحينة

وفي نفس السياق استهدفت الأجهزة المعنية مخزنا لتجميع السلع الغذائية بمدينة منشاة القناطر، بقصد احتكارها وبيعها بأسعار أعلى من المتداولة وبداخله طن أرز و100 كجم طحينة كما تم تحرير 82 محضرا تموينيا لمحال مخالفة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة شن حملاتها المكثفة لمنع تلاعب التجار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بضرورة فرض الرقابة والمتابعة على السواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المعروض.