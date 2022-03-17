«نظافة القاهرة» للمواطنين: «معندناش شحاتين .. ومتتعاطفوش مع حد»

قال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إنّ المحافظة حصرت جميع العمارات والمحال، مشيرًا إلى أن القاهرة مقسمة إلى 4 مناطق إدارية، هي الشمالية، الجنوبية، الشرقية، والغربية.

وأضاف الشرشابي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أنّ الهيئة مسؤولة عن المنطقتين الشمالية والجنوبية، مقابل القطاع الخاص المسؤول عن إدارة منظومة منطقتي الشرقية والغربية.

وتابع رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة: «سنقضي على منظر تراكمات القمامة في الشارع، ونعمل على ضمان الخدمة إلى المكان نفسه، وقريبا جدا سنطلق صفحة خاصة بالهيئة لاستقبال الشكاوى، ونعمل الآن بالخط الساخن 15264 للإبلاغ عن أي مشكلة تخص النظافة والإنارة والتجميل».

أي عامل نظافة يتسول في الشارع يُفصل من عمله

وأشار إلى أن منظومة النظافة في الشوارع عبارة عن شراكة بين المؤسسات والأجهزة والمواطن: «أي حد في الشارع بيمد إيده لعربية مش عامل نظافة، أنا معنديش شحاتين، وأي شخص لدينا يقوم بعمل هذا التصرف يفصل فورا من عمله».

وأوضح: «المفروض ميصعبش على المواطن، لأنه بياخد مرتب كويس، مينفعش ننظر للكناس وعامل النظافة نظرة دونية، وإحنا بنتكلم مع العمال وبنمر على الشوارع باستمرار وبنمسك حالات ونسلمها لأقسام الشرطة، ومش بيكونوا تبعنا».

تطبيق نظام بار كود

ولفت إلى أن القاهرة بالكامل مقسمة إلى 302 مربع، لافتًا إلى أن المربع الواحد عبارة عن عدد وحدات سكنية ومحلات، بحيث يتم حصر كميات القمامة التي تخرج من كل شقة، بواقع 2.5 كم في اليوم الواحد، والمتعهد السكني يعلم جيدا ما سيجمعه، وسيتم وضع بار كود لضمان مرور المتعهد على كل وحدة مخصصة له، حتى يتيسر للهيئة محاسبة المتعهدين وجامعي القمامة، مناشدا المواطنين تقديم الشكاوى فيما يتعلق بعدم جمع القمامة.