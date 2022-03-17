تجديد حبس المتهم بقتل صديقة في الهرم: «كان بيعايرني إن خطيبتي سابتني»

جدد قاضي المعارضات في جلسته الصباحية، اليوم الخميس، بمحكمة جنوب الجيزة، حبس المتهم بقتل صديقه والتمثيل بجثته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أنّ المتهم أقدم على قتل صديقه والتمثيل بجثته داخل شقته الكائنة بشارع «كعابيش»، بفيصل، دائرة قسم شرطة الهرم، الذي تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب في الطريق، وبالانتقال والمعاينة تبين انشطار الجثة نصفين لشاب في العقد الثالث من عمره مجهول الهوية.

التحريات: المتهم قتله بعيار ناري وشطر الجثة نصفين

وبإجراء التحريات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم سحب عينة من بصمات من المجني عليه وأمكن تحديد هويته وتبين أنه يدعى «رضا»، 26 عاما، كان يدرس بإحدى الجامعات في الخارج، وعاد منذ فترة قصيرة، ونشب خلاف مادي بينه وبين الجاني فاستدرجه الأخير إلى شقته وأطلق عيار ناري تجاهه أودى بحياته، وفي محاولة منه لإخفاء معالم الجريمة قام بشطر الجثة إلى نصفين ليتمكن من حمل الجثة وإلقائها بمكان العثور عليها.

وتوصلت جهود البحث أن المتهم صديق المجني عليه وكان يدرس معه بنفس الجامعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بفعلته جراء خلافات مالية وأضاف المتهم خلال التحقيقات: «كان بيعايرني أن خطيبتي سابتني».

وعقب إحالة المتهم إلى النيابة العامة أمرت بنقل الجثمان للمشرحة وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليه وإعداد تقرير مفصل وأسباب وفاته، ثم صرحت بالدفن وتم عرض الجاني على قاضي المعارضات الذي أمر بتجديد حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.