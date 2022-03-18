تحويلات مرورية لتنفيذ المرحلة الثانية للخط الرابع بمترو الأنفاق

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محطة مترو الأنفاق «المتحف الكبير»، بطريق الإسكندرية الصحراوي بالمنطقة المواجهة للمتحف المصري الكبير ضمن مشروع محطات مترو أنفاق الخط الرابع بنطاق محافظة الجيزة.

وأكد بيان لوزارة الداخلية أن الأعمال تستلزم غلق كلي لطريق إسكندرية الصحراوي فى الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائري اتجاه ميدان الرماية ابتداء من المنطقة المواجهة للمتحف المصري الكبير بعد نزلة الطريق الدائري المؤدي لميدان الرماية بمسافة (150) مترًا حتى المنطقة المواجهة لفندق «شتايجن برجر»، ابتداءً من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 18-3-2022 حتى صباح يوم السبت الموافق 30-7-2022.

التحويلات المرورية

ويستلزم الأمر إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

حركة المركبات القادمة من طريق إسكندرية الصحراوي من مناطق (الواحة – نيو جيزة) وترغب بالسير اتجاه «ميدان الرماية – طريق الفيوم – شارع الأهرام – شارع الملك فيصل»، يجب الصعود أعلى الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي إلى أعلى منطقة المنصورية ثم النزول من منزل الطريق الدائري المؤدي إلى طريق المنصورية واستكمال السير حتى «كفرة نصار» والسير في الاتجاهات الآتية:

- المركبات التي ترغب في السير باتجاه شارع الملك فيصل تصعد إلى أعلى كوبري كفرة نصار المستحدث واستكمال السير حتى أسفل كوبري مشعل المستحدث ثم الدوران والعودة باتجاه شارع الملك فيصل.

- المركبات التي ترغب في السير باتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم تقوم بالسير بمسطح كوبري كفرة نصار المستحدث والسير يميناً من أسفل الكوبري اتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم وشارع الأهرام.

- المركبات القادمة من أعلى الطريق الدائري عن طريق المنزل المؤدي إلى ميدان الرماية وترغب في السير باتجاه طريق الفيوم وشارع الأهرام تقوم بالسير في طريق إسكندرية الصحراوي لمسافة ما يقرب من 150 مترًا ثم الدوران والعودة عن طريق فتحة دوران تم استحداثها قبل موقع الغلق تحديداً بالمنطقة المواجهة للمتحف المصري الكبير ثم الدوران والعودة بطريق إسكندرية الصحراوي مرة أخرى ثم السير يميناً اتجاه أسفل الطريق الدائري بمنطقة غطاطي، واستكمال السير حتى تقاطعه مع طريق المنصورية ثم السير يميناً (إجباري) بطريق المنصورية المستحدث، وصولاً حتى منطقة كفرة نصار والدخول يميناً باتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.