إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي بقنا

أصيب 8 أشخاص، مساء اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي أمام نجع عرب الصبحة التابعة لقرية المراشدة بمركز الوقف بمحافظة قنا.

بلاغ بالحادث بمرفق إسعاف قنا

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بمدخل عرب الصفحة بقرية المراشدة، التابعة لمركز الوقف، وإصابة 8 أشخاص، وبحسب بيان رسمي، جرى الدفع بـ5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونقلوا المصابين إلى المستشفى.

التقرير الطبي للمصابين

وأسفر عن إصابة كل من: حسانين محمود مهران، 28 عاما، باشتباه كسر بالساق اليسرى، ومحمد طليحي محمد، 60 عاما، بجروح بالوجه مع كدمات متفرقة بالجسم، وأحمد عيد عبد الله، 52 عاما، بجروح وسحجات مع كدمات متفرقة بالجسم، وهاشم محمد عبدالله، 40 عاما، باشتباه كسر بالساق اليمنى، وحمدي عبدالله محمد، 58 عاما، بجرح قطعي بالوجه مع كدمات متفرقة بالجسم، وعلاء حمدي عبدالله، 32 عاما، بسحجات بالوجه، وعمر جاب الله عمر، 25 عاما، بكدمات متفرقة بالجسم، وعلي عباس محمد محمد، 50 عاما، بكدمات متفرقة بالجسم مع سحجات بالوجه، إثر انقلاب ميكروباص بمدخل عرب الصفحة بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.