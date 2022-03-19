توقعات بارتفاع الإقبال على شراء المجوهرات في الشرق الأوسط إلى 7%

قال رئيس أبحاث المعادن الثمينة بمؤسسة Refinitiv Metals، ديباجيت ساها، إن الطلب العالمي على المجوهرات الذهبية، انتعش في عام 2021 من ركوده في عام 2020 ليصل إلى ما يقدر بـ1805 أطنان، بزيادة 40% على أساس سنوي.

وأضاف رئيس أبحاث المعادن الثمينة، في تقرير، أن الصين والهند قادتا الانتعاش، وبينما كان الطلب المرتفع في الصين ثابتًا نسبيًا على مدار العام، كان الارتفاع في الهند، خاصة في الربع الأخير من عام 2021، هو الذي ساعد الطلب العالمي على تجاوز توقعاتنا السابقة، وزاد الطلب الهندي بنحو 123% على أساس سنوي، في إشارة إلى إيمان مواطنيها بالمعدن الأصفر كمخزن للقيمة.

تعافي الطلب على الأسواق الآسيوية

وأكد «ساها»، تعافي الطلب في الأسواق الآسيوية الأخرى مثل تايلاند وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام من أدنى مستوى له في عام 2020، إذ شجع تخفيف عمليات الإغلاق والانتعاش الاقتصادي المزيد من المتسوقين على شراء المعدن، و في أسواق أخرى مثل الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا، زاد الطلب بشكل كبير.

وتابع: «شكلت الصين والهند معًا ما يزيد قليلًا عن ثلثي الطلب العالمي على المجوهرات، إذ بلغ 1،229 طنًا في عام 2021، في حين أن هذا يبدو مذهلًا مقارنة بعام 2020 بسبب القاعدة المنخفضة، لا نتوقع عامًا منتعشا آخر في عام 2022».

ارتفاع الطلب على المجوهرات في أوروبا

وأوضح أن في أماكن أخرى من أوروبا وأمريكا الشمالية، استمر الطلب على المجوهرات في الانتعاش أيضًا، وارتفع الطلب في أوروبا بنسبة 11% على أساس سنوي، ومع ذلك، فإن عمليات الإغلاق المتقطعة والقيود الأخرى ذات الصلة لوقف انتشار الفيروس أوقفت الطلب من الوصول إلى إمكاناته الكاملة، لافتًا إلى أنه في أمريكا الشمالية، مع تعافي اقتصادها من التباطؤ الناجم عن الجائحة، سجل الطلب على الذهب زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي.

وأشار رئيس أبحاث المعادن الثمينة، إلى أنه من المتوقع أن يكون الطلب في بقية العالم ثابتًا على نطاق واسع، على الرغم من أن الشرق الأوسط قد يكون الاستثناء، إذ نتوقع أن يرتفع الطلب بنسبة 5% إلى 7% على أساس سنوي.