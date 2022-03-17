السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بمصر القديمة

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب بشقة سكنية في الطابق الرابع بأحد العقارات السكنية بمنطقة مصر القديمة، اليوم الخميس، وتبين عدم وقوع إصابات.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية التابعة لدائرة قسم شرطة مصر القديمة، حيث انتقلت على الفور قوة من القسم لمكان الحادث، مصحوبة بسيارة إسعاف لاحتمالية وقوع مصابين.

لا إصابات جراء الحريق

وجرى فرض كردون أمني للسيطرة على الحريق، ومنع انتشار النيران للشقق المجاورة، حيث تبين أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات، ولكنه قضى على محتويات الشقة.

ودفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء فور تلقيها إخطارًا من غرفة النجدة باندلاع الحريق، وسيطرت على الحادث، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.

التحريات: ماس كهربي وراء الحادث

وكشفت تحريات المباحث أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، وجارٍ حصر التلفيات التي جاء عليها الحريق، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت باستدعاء عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتبين أسباب الحادث.

كما استدعت النيابة عدداً من شهود العيان لسماع أقوالهم إزاء الحادث، وأمرت فرق البحث بسرعة استكمال تحرياتها حول الواقعة لكشف ملابساتها، وموافاة النيابة بالمستجدات.