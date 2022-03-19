عاجل.. مصرع وإصابة 19 شخصا في تصادم سيارة عمال بنقل ثقيل في الفيوم

لقي شخصان مصرعهما، وأُصيب 17 آخرين في حادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل ثقيل والأخرى نقل محملة بالعُمّال، قبل قليل، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي قبل بوابة دهشور اتجاه أسيوط، بنطاق محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، وفقد السائقان السيطرة على السيارتين، فاصطدما واشتعلت النيران في إحداهما، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثث والمصابين إلى أقرب مستشفى.

حادث مروع على طريق أسيوط الصحراوي الغربي

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، قبل بوابة دهشور اتجاه أسيوط، بنطاق المركز، ووجود ضحايا ومصابين.

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عبدالحكم رئيس المباحث، إلى مكان الحادث على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتبينّ مصرع شخصين وإصابة 17 آخرين بعضهم في حالة خطرة، إثر تعرضهم لحادث تصادم مروّع بين سيارة نقل محملة بالعمال، وأخرى نقل ثقيل، واشتعال النيران في إحداهما.

نقل الجثتين والمصابين للمستشفى

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثتين، و17 مصاباً إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، فيما تعطلت حركة المرور على الطريق أمام المارة.

وتجري الآن إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وإخطار الجهات المختصة لتتولى التحقيق.